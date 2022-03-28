Почему Россия имела право на спецоперацию

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 марта 2022, 23:07 Александр Говоруха

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Россия имеет право на спецоперацию по следующим основаниям:

с точки зрения международного права, определённого Уставом ООН; с точки зрения защиты территорий (ДНР и ЛНР), имеющих право на самоопределение по Уставу ООН (ст. 76. Ст. 1 и другие); как страна гарант ДНР и ЛНР по Минским соглашениям; в целях защиты своего права на обеспечение собственной безопасности; как страна, борющаяся с возрождающимся нацизмом – источником фашизма; по праву мировой державы, заинтересованной в стабильности и лояльности прилегающих стран.

Каждое из этих оснований будет раскрыто далее в этой статье. Но сначала хочу отметить, что я не юрист по международному праву, не стремлюсь под каждый довод подложить ссылку на статью из международных межправительственных соглашений. Я всего лишь рядовой гражданин, пытающийся осмыслить происходящие события с позиций своего жизненного опыта и знаний, которым уже более полувека.



Начну с того, что ООН было создано в июне 1945 года в целях недопущения мировых войн, подобных двум предыдущим. В Преамбуле к Уставу ООН сказано:



мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах…



Выделил слова, которые имеют самое прямое отношение к событиям на Украине, в том числе с ДНР и ЛНР. Как видим тут сказано и об избавлении от бедствий войны, и о праве малых народов, и об обязательствах, вытекающих из международных договоров (Минские соглашения), и о мирном сосуществовании. И самое важное – о допустимости применения вооружённых сил в общих интересах. По ссылке выше можно ознакомиться с Уставом ООН, в котором в отдельных статьях раскрываются все эти понятия. ООН создавалась для предотвращения войн, но даже эта организация признаёт, что вооружённые конфликты и региональные войны, это неизбежный на данном этапе человечества факт, а в отдельных случаях вооружённые силы могут применяться даже по решению ООН.



Стоит вспомнить, что Украина ранее несколько раз уже пыталась с применением вооружённых сил навести «свой порядок» на Донбассе, нарушив первые Минские соглашения, подписанные ещё в сентябре 2014 года, а затем и вторые Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года.



Находятся сторонники Украины, считающие, что у неё есть право на решение конфликта вооружённым путём. Их позиция, это внутреннее право Украины. Однако почему-то забывается, что на основании Конституции Украины, такого права у Украины нет. Конституция, действовавшая в 2014 году, прямо запрещает использование вооружённых сил Украины против народа для решения внутриполитических споров. Статья 17 «Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствия их деятельности.» Президент Порошенко нарушил требования Конституции, что уже порождает право республикам ДНР и ЛНР, противодействовать ВСУ теми же средствами.



Кроме того, нарушены и другие требования 17-й статьи: «На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом.» А ведь такие формирования (нацистские батальоны) начали создаваться даже ещё до 2014 года, в западной Украине, в тайне от Януковича. Именно они использовались на Евромайдане, а ещё позже на Донбассе, не будучи частью государственных вооружённых сил. И лишь в дальнейшем их стали переводить в состав Нацгвардии.



Так же этим сторонникам «внутреннего права Украины» следует знать, что сама Украина, подписав Минские соглашения 1 и 2, признала право существования республик и обязалась в связи с этим, привести свои Конституцию и законодательство в соответствие этим соглашениям.



Территории Новороссии исторически никогда не принадлежали Украине. На них проживало русскоязычное население, выходцы и переселенцы из Российской империи времён Петра I и Екатерины II. А до этого, территории принадлежали Крымскому ханству и были отвоёваны Петром. Так что у населения этих территорий есть историческое право на самоопределение с кем быть. Вплоть до создания собственного государства. И именно поэтому Крым имеет статус республики.



И у России есть полное, историческое право и обязанность на защиту населения этой территории от ущемлений и дискриминации их культурно-языковых основ по этническому признаку. Хочу заметить, что таким правом пользуются все державы мира и это не противоречит требованиям ООН.



Именно с учётом исторических интересов России, её тесных кровных связей, она является участницей и гарантом Минских соглашений. И как гарант, обязана добиться их исполнения и не допустить новых военных эскалаций на территориях республик.



Именно Украина, не сделав должных выводов из предыдущих попыток решения вопроса Донбасса вооружённым путём, вновь стянула ВСУ к границам с республиками, создала беспрецедентные укрепрайоны и разработала план уничтожения вооружённых сил республик и захвата их территорий. При этом соотношение сил в районе предстоящих военных действий было 150 тысяч у ВСУ против 35 тысяч у ДНР и ЛНР. Все эти действия однозначно говорили, что Украина отказалась от соблюдения Минских соглашений. При чём об этом прямо заявили высшие должностные лица Украины, включая президента.



В этой ситуации, допустить гибель сотни тысяч жителей и защитников Республик, Россия не могла. Это привело бы к полному разрушению имиджа державы, способной защитить себя и своих соседей. А ведь Россия по-прежнему считается опорой для большинства бывших республик СССР. И как, в случае отказа от помощи Республикам, Россия могла бы убедить своих союзников в обеспечении своих обязательств перед ними?



При этом Россия неоднократно делала попытки образумить Украину и отказаться от попыток вооружённого решения конфликта. И что же Украина? Предала братскую дружбу в обмен на пустые обещания Запада, их ценности и чуждые славянским народам догматы. Позволила западным кураторам возродить у себя национализм и нацизм. Пошла на поводу у США и вознамерилась воевать с Россией, уверовав, что весь Запад встанет на её сторону и будет биться с ними рядом против России. Глупцы, они так и не поняли до сих пор, что Запад использовал их, как пушечное мясо, против России, для ослабления русской армии, уничтожения русских солдат, ценой украинцев и до последнего украинца.



В сложившихся для России условиях, у неё не было иного выхода для защиты Республик, как начать спецоперацию.



В отличие от безбашенных политиков Украины, готовых пожертвовать собственным народом в угоду Штатам, за одни лишь пустые обещания, Россия понимала, для чего затевается вся эта возня Украины с Донбассом. И именно поэтому не стала тратить время на пустые переговоры с властью Украины, которая всё равно ничего не решает и лишь выполняет указания из Вашингтона. Поэтому Россия обратилась напрямую к главному кукловоду из-за океана с требованием проведения переговоров об условиях безопасности для себя и своих союзников. Однако США торпедировали возможность мирного решения озабоченности России по вопросам коллективной безопасности. Они были уверены, что России будет нечего противопоставить. И Штатам нужно было довести до завершения свою собственную операцию по организации братоубийственной войны, в которой русские будут убивать русских.



Россия, как и любая страна в мире, вправе добиваться обеспечения собственной безопасности любыми средствами. Так почему она должна отказаться от права силового, военного решения вопроса своей безопасности, если в мирном решении ей отказано? Тем более, что российская армия, по своей силе и мощности является второй в мире (в сравнении с НАТО), а на территории Евразии даже первой.



И кто виноват, что Украина, оказалась столь глупа, что решилась противопоставить себя несоизмеримо более мощной державе? Стала дразнить Россию самыми вызывающими и не допустимыми способами, глупо поверив, что «Запад нам поможет». И кто сказал, что сильный не должен и не может применить силу в отношении слабого, если этот «слабый» сам лезет в драку? Но об этом тезисе в конце статьи.



Итак, Россия, как и любая другая страна, вправе обеспечивать собственную безопасность, включая применение военной силы, если другие методы исчерпаны. Об этом сказано и в Уставе ООН (Глава VII и в частности ст. 51). Этим правом, регулярно пользуется сам Запад, часто даже без должных оснований и с особой жестокостью.



Надо ли доказывать, что РСФСР в составе СССР, вместе с Украиной и Белоруссией, являются наиболее пострадавшими в годы Второй мировой войны от нацизма? И потому Россия не может допустить возрождения нацистов, тем более на территории бывшего СССР, у своих границ. Этому должны препятствовать и все страны мира. Однако факты последних десятилетий говорят о попытках возрождения идей нацизма и причём на территориях бывших республик СССР – Украины, Литвы, Латвии и Эстонии, при прямом содействии Запада.



Вот интересный факт. 18 декабря 2014 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция, посвященная борьбе с героизацией нацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Генеральная Ассамблея ООН выразила глубокую озабоченность по поводу прославления бывших членов организации "Ваффен СС" (Waffen SS дивизия прибалтийских республик в годы Второй мировой войны, воевавшая на стороне фашисткой Германии), в частности, открытия им памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций бывших членов СС и подчеркнула, что подобная практика оскорбляет память бесчисленных жертв организации СС, несовместима с обязательствами государств-членов ООН по ее Уставу и наносит ущерб целям и принципам Организации. Стоит обратить внимание, как разделились голоса государств: «за» проголосовали 115 государств, «против» – 3 (Канада, США, Украина), «воздержались» – 55 (среди них – все страны Европейского Союза, Норвегия и Швейцария).



То есть, это все те страны, которые осудили Россию за спецоперацию на Украине. Те страны, что считают воссоздание нацизма на отдельных территориях, бывших республик СССР, вполне безобидной допустимой «шалостью». И это, несмотря на то, что именно эти страны, после СССР, понесли огромные потери в войне с фашизмом.



Следует напомнить нашим доморощенным пацифистам, против кого в 30-е годы прошлого столетия взращивался фашизм в Германии. И стоит задуматься, против кого его возрождают сейчас? И дело тут вовсе не в борьбе с коммунизмом, которого в России уже давно нет. Дело в самой России, в её независимости, богатстве ресурсами и территориями, и не желании делиться этим всем с Западом бесплатно. Вот с чем никак не может смириться Запад.



Неужели наши пацифисты не вынесли уроков Великой Отечественной войны? Не ужели, нужно опять допустить вторжения фашистов на наши земли, позволить им разрушить пол страны, чтобы потом, в невероятно сложных условиях, ценой миллионов жизней русских, восстановить справедливость? И почему никто не задумывается о том, что националисты уже ходят по нашей исторической земле, по Украине. На Украине не поняли и не оценили, что только благодаря доброте России (и предательства её политиков в 90-е годы), дали шанс Украине стать самостоятельным государством. При этом Украине доверили исконно русские земли, никогда ей не принадлежащие (Новороссия). И как Украина отблагодарила Россию? Возродила нацистов, возбудила в наших братьях ненависть к нам и предала многовековую дружбу в угоду западным пустым посулам.



Россия всегда была и ещё долго будет в ответственности за людей, населяющих Украину, в особенности на исторической территории, принадлежавшей России. Отсюда у России право и обязанность, очистить Украину от нацизма и возрождающегося фашизма.



Ну и наконец, есть право и обязанность сильной державы наводить и поддерживать порядок на сопредельных, с ней территориях. Причём так, как держава считает нужным.



Звучит очень вызывающе и не демократично? Да. Но отрицание очевидных вещей приводит к очень плачевным последствиям, для тех, кто об этом забывает.



Начну с простых постулатов, но понятных для меня. Каждая, сколь-нибудь значительная держава или крупная страна, стремиться окружить себя дружественными странами, не представляющими для неё угрозы и желательно являющимися её союзниками. Чем крупнее держава, тем дальше распространяется её влияние. В то же время, каждая небольшая страна нуждается в защите, которую ей может предоставить только крупная держава, а также стремиться не враждовать с крупным соседом, чтобы сохранить своё существование.



Небольшие страны, находящиеся между двух держав, всегда будут испытывать разрывающие силы, особенно, если державы сами находятся в неком противостоянии. Когда державы ограничиваются естественным окружением стран соседей, то рано или поздно будет найден некий паритет интересов, позволяющий создать приемлемые, а иногда даже надёжные условия безопасности. Но если в регион приходит другая крупная держава, то её появление может нарушить сложившийся мир.



Приведу примеры высказанным постулатам. Есть страны, довольно долго и успешно мирно сосуществующие со своими великими державами. Например, в результате полной поддержки и следовании в фарватере державы: Канада, Мексика, Исландия, Норвегия, Дания, Монголия, Шри-Ланка и т.п.



Есть страны, не разделяющие политические позиции своих великих соседей, но благодаря позиции нейтралитета, соблюдения уважения и признания державного статуса, так же долго и мирно сосуществующие вместе, например, Финляндия, Швеция, Венгрия, Япония, Вьетнам, Куба и другие.



А кто же те самые державы, которые являются опорными силами в своём регионе. Во-первых, они определены по итогам Второй мировой войны в Уставе ООН: Китай, Россия, Франция, Великобритания и США. Во-вторых, в силу происходящего развития и роста, появились дополнительные страны, желающие стать великодержавными, хотя бы по меркам местного масштаба: Германия, Индия, Турция, Бразилия, Индонезия, Нигерия, ЮАР и другие.

Каждая из этих стран решает свои задачи усиления, в силу своих возможностей. И в целом в мире возникают небольшие очаги нестабильности, при изменении сил региональных держав. И только при появлении в регионе самой крупной державы, а именно США, происходит дестабилизация ситуации и нарушение сложившегося равновесия. Иногда это происходит даже помимо воли самих Штатов, в силу появления ложных надежд у малых стран, недовольных своим крупным соседом, что вот пришла Америка и сейчас разберётся с «большим соседом», мешающим нам жить как хочется.



Почему эти надежды ложные? Потому что таких стран в мире огромное множество и тратить ради них свои силы США не собираются. Но что бы все-таки ожидания не были обманутыми, Америка сулит им всяческое содействие и даёт некую финансовую помощь, а ещё чаще кредиты, который придётся возвращать, благо доллар является мировой валютой, а печатный станок находится в Вашингтоне. Другое дело, когда США решают свои геополитические интересы в любой точке планеты. Тут уже они используют страну-лоха, по полной программе в своих интересах, как разменную монету в торге, а иной раз и вовсе как пушечное мясо, для ослабления «дышащей в спину» державе.



Поскольку в интересах Америки ослабить и подчинить Россию, либо разрушить, то Украину, так же как и Польшу и Прибалтийские страны, пытаются использовать для решения этой задачи. Но прибалты слабы и немощны, между Польшей и Россией белорусы, а вот Украина и достаточно большая для создания крупной армии и имеет общие границы с Россией. К тому же после 2014-го затаила злобу из-за Крыма и Донбасса. В общем, с точки зрения США, наилучший кандидат для разрушения или хотя бы ослабления России.



Когда Россия осознала, для чего Украина продолжает подогревать конфликт на Донбассе. Какую угрозу несёт ускоренное увеличение численности ВСУ. Тогда Россия постаралась локализовать угрозу путём инициирования переговоров с «возмутителем» спокойствия, с США. Однако Штаты от переговоров отказались, посчитав, что Россия блефует и ей нечем ответить. Тем более, что для России уже приготовлена бойня по операции США.



Что оставалось делать России? Некоторые ответят – обратиться в ООН. Но там те же США и их вассалы Великобритания и Франция, обладающие правом «вето». И введение миротворческих сил предполагало введение военных сил стран, являющихся участницами НАТО. То есть привлечение тех самых стран, которые всю эту операцию и затеяли.



У России осталась одна возможность, воспользоваться своим правом державного государства, навести порядок на окружающих территориях. По праву сильного, разобраться с дебоширом и поставить его на место.



И не надо стесняться признавать этого права за нами. Этим правом всегда и неоднократно пользовались сами США и их союзники в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Иране, а ещё ранее на Кубе, Вьетнаме, Лаосе, Никарагуа, Панаме и в десятках других стран. Не везде у них получилось, кое-где им дали по зубам, при чём не без помощи СССР. И Украина сама виновата, что не вынесла должных уроков из истории региональных конфликтов и их причин.



Ну а то, что Запад злобно завыл и называет нас агрессорами, так это от бессилия и враждебности. И мы можем наконец созерцать их истинную личину.



И в отличие от Америки, мы наводим порядок не где-то на другой стороне планеты, а непосредственно у своих границ.

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