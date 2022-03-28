Стотысячный митинг Z на старте президентской кампании во Франции

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28 марта 2022, 18:50 Наталья Копосова

Фото: Наталья Копосова

Сегодня во Франции официально стартовала предвыборная компания. А накануне, в воскресенье, многие кандидаты на пост Президента Французской республики провели митинги. И самый большой из них прошел на площади Трокадеро в Париже в поддержку Эрика Земура.

Наиболее загадочный и внесистемный кандидат выбрал место проведения неслучайно. Несмотря на причисление к крайним правым сам Эрик Земур видел себя в компании правых. Параллель с местом где, в свое время делали свои митинги Николь Саркози и Франсуа Фийон должна была лишний раз продемонстрировать это.

Во время митинга Эрик Земур еще раз подчеркнул эту связь, обратившись и предложив место в своих рядах основным фигурам партии Республиканцев, поддерживающих на текущий момент Валери Пекресс.

Строго говоря причисление Земура к крайним правым и в реальности было не совсем правильным. Имея свои корни в Алжире он по определению не мог проповедовать идей выдворения иммигрантов из Франции по национальному признаку, да и не проповедовал. Его позиция была проста и заключалась в том, что не нужно иммигрантам во Франции насаждать законы стран из которых они прибыли. Или вы принимаете культуру и традиции этой страны или вы уезжаете.

Те кто внимательно слушал популярного журналиста уже давно это поняли и переходили в его лагерь из разных политических течений, в первую очередь от правых.

Рейтинг Земура постоянно рос, делая его фаворитом президентской гонки, который по прогнозам должен был войти во второй круг, несмотря на то что на старте, как заявил сам Земур во время митинга, оппоненты ему предрекали лишь 3 процента.

Ситуацию с рейтингом, начавшим не так давно снижаться, испортило, как полагали французские журналисты BFM TV, комментировавшие манифестацию в прямом эфире по соседству, из центра митингующих, либо начало специальной операции на Украине, либо появление в рядах партии Земура "Отвоевание" племянницы Марин Ле Пэн, - Марион Ле Пэн, совпавшие по времени. Пророссийские взгляды Земура, так же как и его поддержка Владимира Путина не могли не отразиться на его рейтинге с началом операции, хотя и уход Марион от Марин Ле Пэн, - очередного значимого соратника, который многими был воспринят как предательство, также мог отрицательно отразиться на новоявленном кандидате.

На сегодня его рейтинг расценивался в районе 11%, делая его 4-ым в гонке, после Макрона, Ле Пэн и Меленшона. Впрочем, специалисты аналитики уже сегодня уточняли, что оценивать таких внесистемных кандидатов как Земур, у которых нет предыдущего опыта, даже приблизительно очень непросто. А организаторы и участники рассчитывали, что этот митинг на Трокадеро поможет исправить положение.

Стоит заметить, что соседство с коллегами из BFM TV на митинге оказалось небезопасно. Несмотря на отсутствие у коллег аккредитаций с написанными на них названиями медиа скандирующие вокруг митингующие достаточно быстро определили принадлежность камеры и в результате уже через несколько минут толпа вокруг выкрикивала «BFM коллабо», подразумевая зависимость телеканала от действующего президента Макрона. А еще через пару минут пластиковая бутылка с водой, которую организаторы разбрасывали в толпе во избежание тепловых ударов в этот, по летнему жаркий день, по стечению обстоятельств приземлилась практически мне на голову.

Лозунгом «BFM коллабо» дело не обошлось, дальше митингующие зарифмовали «журналист-террорист», впрочем ненадолго. Намного дольше и больше позже досталось Макрону.

«Макрон assassin» (убийца) разлетелось шире, звучало продолжительно и в результате не обошло внимания Валери Пекресс и руководителя фракции «Республика на марше» национальном собрании Кристофа Кастанера, сегодня обвинивших Земура в том, что он не пресек этого скандирования.

Впрочем, лозунг стал не единственным неожиданным. Выступивший на митинге сенатор Стефан Равье, как и многие ораторы повторивший «Vive la France» (да здравствует Франция) далее продолжил «Vive le Z», подразумевая под Z Эрика Земура. Сто тысяч присутствующих на площади подхватили лозунг, как и чат прямой трансляции митинга на Ютюбе, несмотря на то, что большинство прекрасно понимало возникшую в рамках игры слов параллель, о чем позже с корреспондентом «АН» поделились организаторы мероприятия.

В разрез со всеми прогнозами и опасения по данным организаторов, озвученных самим Земуром в своем выступлении, митинг собрал на площади 100.000, дав много поводов для обсуждений и обвинений в первый же день официальной компании на пост Президента Франции.

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