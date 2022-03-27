Можно ли изменить страну за один день

Вчера Байден отметил, что Россия теперь отрезана от остального мира и возвращается в XIX век. Он, обращаясь к России, сказал: «26 марта 2022 года, лишь за считанные дни до этого вы были страной XXI века с надеждами и мечтами, такими, какие есть у людей по всему миру относительно них самих и их семей».
Вот мои размышления на этот счёт.
Может ли личность, субъект, международный субъект за один день основательно измениться и стать совершенно другим и отсталым?
Обворовать и искусственно изолировать субъект можно за один мартовский день, но изменить его за один мартовский день нельзя! Кроме того, субъект за один день, только благодаря одному акту, может потерять доверие со стороны субъектов. Это произошло с США как мировому долларовому субъекту.
Точно также старческую деменцию Байдена, о которой не с проста пишут мировые СМИ, уже не изменить.
Когда ответственность за мир находится в руках деменциозной личности, как-то тревожно.
Искренне желаю психоэмоционального здоровья президенту США.
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