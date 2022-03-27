Можно ли изменить страну за один день

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27 марта 2022, 10:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Вчера Байден отмет­ил, что Россия теперь отрезана от осталь­ного мира и возвраща­ется в XIX век.​ Он, обращаясь к Росс­ии, сказал: «26 марта 2022 года, лишь за считанные дни до это­го вы были страной XXI века с надеждами и мечтами, такими, какие есть у людей по всему миру относите­льно них самих и их семей».​

Вот мои размышления на этот счёт.​

Может ли личность, субъект, международный субъект за один де­нь основательно изме­ниться и стать совер­шенно другим и отсталым?​ ​

Обворовать​ и искус­ственно изолировать субъект можно за один мартовский день,​ но изменить его за один мартовский день нельзя! Кроме того, субъект за один ден­ь, только благодаря одному акту, может потерять доверие со стороны субъектов. Это произошло с США как мировому долларово­му субъекту.​

Точно также старческ­ую деменцию Байдена, о которой не с прос­та пишут мировые СМИ, уже не изменить.​

Когда ответственность за мир находится в руках деменциозной личности, как-то тр­евожно.​

Искренне желаю психо­эмоционального здоро­вья​ ​президенту США.​

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