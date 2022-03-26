Чем знаменит хорватский военный преступник Дарио Кордич

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26 марта 2022, 21:51 Александр Крохмаль, Журналист

Военные преступления Югославских войн до сих пор вызывают споры и вопросы среди историков. По мнению НАТО и ЕС, виновниками жестоких расправ и этнических чисток были в основном сербские представители. Но не стоит забывать, что в том кровавом конфликте не было правых в целом. Соответственно, и винить одну сторону было неразумной идеей. Безусловно, сербские военачальники не заслуживали оправдания. Они поступали, как настоящие нацисты, убивая мирных жителей и создавая концлагеря. Но то же самое творили и с другой стороны. Хорватские националисты нередко прибегали к тактике усташей Второй Мировой. Устраивали массовые расправы над мирным населением, убивали детей и женщин. Одним из таких националистов и опаснейших людей на Балканах был и остаётся Дарио Кордич, идеолог хорватского радикализма Герцег-Босны.





Кордич родился в декабре 1960 года. Учился он в Сараевском университете, работал журналистом в местной газете. Дружил с босняками, хорватами и сербами. Тогда ещё не было никаких разделений. И не было отдельных государств. Всё, что окружало Дарио, называлось одним словом – Югославия. Но ближе к 80-м положение изменилось. Советский Союз разрушался на глазах. У многих народов появились мечты о суверенных государствах. И Югославия, будучи коммунистическим государством, исключением не являлась. Среди хорватов радикальные настроения были популярны. Некоторые даже с восхищением вспоминали времена нацизма. Когда пришёл режим Милошевича, многим сразу стало понятно, что держава не устоит. Национализм прогрессировал, и от него уже нельзя было спрятаться. Кордич же выбрал сторону радикалов-сепаратистов, предпочтя отречься от идеологии единения.



В 80-е Дарио тщательно изучил политологию, и уже к началу 90-х успел прославиться в хорватских радикальных кругах. После начала гражданской войны в Югославии, будущий военный преступник встретился с политическим лидером хорватов в Боснии, Мате Бобаном. 12 ноября 1991 года они сформулировали идею общего хорватского государства. Спустя 6 дней на территории Боснии была провозглашена независимая республика. Она получила название – Герцег-Босна. Основное её население включало в себя хорватов. Но так как там же жили и боснийцы, они подлежали немедленному выселению или в худшем случае - уничтожению. Кордич тут же вступил в Хорватское Демократическое Содружество непризнанной страны. 27 декабря 1991 года состоялась встреча Дарио и Франьо Туджмана, президента независимой Хорватии. На встрече обсудили дальнейшую судьбу Герцег-Босны. Республика должна была быть присоединена к единой Хорватии.





История преступлений Кордича началась уже в 1992 году, спустя несколько недель после саммита с Туджманом. После создания Герцег-Босны и признания её Загребом, начались попытки «вычищения» боснийского населения. Этим упорно занимались хорватские националисты во главе с Кордичем. Бошняки и сербы часто звали их усташами, и неспроста. Ведь преступления, творившиеся в Хорватской Боснии, были по-настоящему жуткими. Как и Насер Орич, Кордич предпочитал отдавать преступные приказа по сжиганию деревень. Нацисты убивали всех, кто пытался косо на них посмотреть или возразить им, и кто в свою очередь не принадлежал к хорватскому народу. Началось массовое бегство боснийцев из Герцег-Босны. Армия президента Изетбеговича пыталась действовать теми же методами, и зачищать деревни от хорватов. И всё это параллельно с боевыми действиями против Республики Сербской.



В чём именно виновен Дарио Кордич? Считается, что именно на нём лежит ответственность за массовые убийства босняков в долине Лашвы. По его приказу, было уничтожено более 2000 человек. Точные цифры по-прежнему неизвестна. Нацисты создавали концлагеря для местных жителей, пытали их, калечили и убивали. Более всего они любили сжигать и взрывать мечети. Было уничтожено достаточно боснийских храмов, медресе и объектов поклонения. Кордич нёс прямую ответственность за бойню в Бусоваче, Ахмичах, Витезе, Зенице и Нови-Травнике. Большинство боснийских мужчин расстреливали сразу же. Женщин зверски насиловали и убивали. У сожжённых домов не было счёта. Только в Ахмичах хорваты сожгли 180 жилых построек. При этом, Кордич свою вину отрицал, рассказывая всем про «добрых христиан» и «ответственность перед Богом». Все военные преступления он сваливал на солдат Милошевича и в частности на сербов.





Кордич всегда отрицал, что его солдаты принимали участие в бойне. Когда его напрямую обвиняли в зверствах, он яро открещивался от них. «Мои люди, как истинные христиане, никогда не покушались на мирных жителей», - заявлял Дарио. Более того, преступник пытался всеми силами оправдать себя словами об отсутствии необходимости в зачистках деревень. Официальные власти Хорватии так же не признавали убийств. Не признавались и созданные концлагеря, такие как «Каоник». В них сотнями погибали, как пленные военнослужащие, так и мирные жители. Хорваты заявляли, что не имели отношения к концлагерям и массовым убийствам гражданских. Нередко слышались обвинения не только в сторону сербских солдат, но и самих боснийцев. Но бошняки знали правду, и прекрасно представляли себе масштаб творящегося безумия.



Герцег-Босну вскоре ликвидировали, а вместе с ней – и её националистские формирования. После того как Боснийская война закончилась, Дарио Кордич был обвинён в многочисленных расправах над мирными жителями. 6 октября 1997-го он сдался Гаагскому трибуналу. Свою вину так и не признал, отрицая ответственность за геноцид. 26 февраля 2001 года хорватский преступник был приговорён к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в массовых расправах и убийствах гражданских. Также ни он, ни его подельники не церемонились со сдавшимися в плен солдатами Боснии. Деяния Кордича равняли его с худшими из нацистских преступников. Многие боснийцы до сих пор не могут забыть его имя. Для них он навсегда останется «кровавым и беспощадным хорватским киллером».

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