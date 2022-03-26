О том, как душа олигарха Авена при встрече с президентом покидала тело

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 марта 2022, 13:33 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пронзительное интервью накануне дал английской газете Financial Times российский олигарх и некогда глава крупнейшего частного банка в стране Петр Авен.

По тону оно похоже на недавний разговор его соратника Михаила Фридмана c Bloomberg: оба миллиардера оказались под санкциями Евросоюза и Британии, лишились доступа к живым деньгами и теперь жалуются, что не могут оплатить даже уборку по дому. В отличие от Фридмана, который признался, что не знает, как жить дальше, Авен четко обозначил свои планы остаться в Лондоне и оспорить санкции в суде.

По сути своей, Авен в своём этом интервью сказал, что на встречах с Путиным он представлял не себя самого, а нечто иное, в частности, Альфа-группу. И это, по-видимому, будет главным тезисом в его защите на суде.

Итак, Авен при общении с президентом РФ представлял не себя самого! Круто! Сильный тезис!

А может быть Авену защищаться на суде не только с помощью адвоката, но и привлечь психолога, который докажет, что психика и душа Авена отсутствовала при общении с Президентом РФ, хотя тело присутствовало. Можно и священников привлечь, так как они знают, как душа способна выходить из тела. Мир жестоко ироничен!

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