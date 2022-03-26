Настроение россиян и судьба мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 марта 2022, 11:53 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Состояние отношений США и России хуже состояния в эпоху прошлой холодной войны, прежде всего в силу:

1. Положения США, осознающего начало и перспективы изменения мироустройства и лишения возможности экономико-глобализационного влияния на мир и все страны мира. Сильно падает мировой репутационный капитал США, на основании падения доверия к США, вызванного экономическим бандитизмом и мошенничеством США в отношении России.



2. Реакции и настроения России и россиян, вызванного экономическим бандитизмом и мошенничеством США в отношении экономики России, называемых санкциями.



Расчёт США направлен на то, чтобы Россия якобы сама, как страна-изгой, разрушилась в условиях социально-экономических критических условий, вызванных искусственной мировой экономической изоляцией. Но этого не произойдёт в силу того, что в России:

1. Есть основания экономического выживания. Уровень жизни упадёт, но Россия экономически устоит.

2. Есть сильные международные субъекты, которые не на стороне США.

3. Военный потенциал России не позволяет США необузданно заниматься экономическим бандитизмом и мошенничеством.

4. У россиян есть осознание опасности провокационных влияний, вызванных информационной и экономической войной Запада в такой ответственный и критический период существования России, в котором поставлен вопрос о существовании страны.



5. Мир помнит ключевую роль России и СССР в судьбе человечества.







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