Маниловы из Миннауки

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26 марта 2022, 10:23 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Наших чиновников можно любить или не любить, но восхищаться ими надо обязательно. Кто еще умеет так наобещать с три короба арестантов, а затем сделать вид, что говорил ты о совсем другом, а обещания твои просто вырваны из контекста. Пожалуй, только ещё тренеры футбольной сборной.

На днях в парламенте состоялся так называемый круглый стол по проблемам развития сельских территорий. Сама тема звучит оксюмороном, потому что сельские территории у нас "проданы" агрохолдингам, которым выгодно нанимать временных работников, а не заботится о жизни аборигенов. Но раз для отчетности положено, чтобы стол был круглый, запишем в стенограмму, что он круглый.

Обычно на таких "столах" выступают чиновники средней руки профильных комитетов разных ведомств. И как умеют, так и выкручиваются из ситуации. Вот и на этом круглом столе присутствовал наш старый знакомый: непотопляемый директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Алиевич Багиров.

Не очень понятно, какое отношение к нему имела заявленная тема по развитию сельской территории, но по протоколу положено что-то сказать. И Багиров сказал! Да как сказал! Цитирую по ТАСС: «Со следующего года готовы, увеличиваем площади под семенами высших репродукций. И планируем в следующем году уже выйти на самообеспеченность семенами отечественной селекции. Я уверен, что наша наука обеспечит нас, наши сельские территории семенами на 100%».

Вот так, скромно и со вкусом Вугар Алиевич озвучил сенсацию мирового масштаба: одна из крупнейших аграрных держав мира, тридцать лет закупавшая семена на полтора миллиарда долларов ежегодно, вдруг в одночасье перешла на самообеспеченность. Такого ещё не было в истории человечества: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»

Наверняка присутствующие на "столе" устроили овацию товарищу Багирову. Ведь совсем недавно Владимир Путин говорил о необходимости преодолеть зависимость от импорта семенного фонда. И вот такой подарок президенту.

Пожалуй мы не будем писать о том, что сегодня наша зависимость от импорта семян по сахарной свекле - 98%, по подсолнечнику и кукурузе - в районе 70, по различным овощам 50-70% и т. д. и т. п. Только по пшенице мы держим марку в 99 процентов отечественных сортов. «АН» просто подождет год, и через 365 дней вспомнит слова Багирова и подведет итог: сбылось или не сбылось.

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