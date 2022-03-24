Был ли Рюрик противником иноверцев и какую религию исповедовал?

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24 марта 2022, 22:13 Александр Крохмаль, Журналист

Историки редко ведут беседы по поводу вероисповедания Рюрика, первого Новгородского князя из народа руссов. Но в целом этот вопрос до сих пор остаётся без ответа. Тот же самый вопрос касается и происхождения самого Рюрика и его рода. Одни утверждают, что он происходит из Скандинавии, другие говорят о балтийских землях, третьи заявляют про финское происхождение, а четвёртые о том, что он скорее родственен славянам и происходил из народа ободритов. Но каким же было вероисповедание Рюрика на самом деле? Ведь его пригласили княжить в Новгороде, где официальной религией считались традиционные славянские верования? Известно, что последующие князья русские возносили молитвы уже Перуну Громовержцу и полностью признавали пантеон славян. Взамен старых богов, они охотно принимали новых.

Получается, что и Рюрик, придя в Новгород, мог так же признать устоявшиеся обычаи. В летописях ничего не говорится про вероисповедание и религиозное отношение основателя династии Рюриковичей. Сведения есть только про его посещение новгородских и карельских капищ. Но точные данные абсолютно отсутствуют. Можно лишь только строить бессчётные предположения. Если Рюрик происходил из прибалтийских племён, то соответственно, и боги у него могли быть прибалтийские, эгрегор которых родственен славянскому. Например, ливский Перкунас был аналогом Перуна, и эти верования сохранялись вплоть до христианизации, которая произошла уже после вторжения тевтонцев. Впрочем, Рюрик мог верить и в скандинавских богов, таких как Один Всеотец или Тор Воитель. Все эти верования очень часто совпадали между собой и имели множество сходств. Как-никак, а жили все в одном регионе. Контакты между народами поддерживались постоянно.

Примечательно, что в византийских документах времён правления Рюрика говорится о том, что среди русов, то есть подданных великого князя, были христиане. В 874 году, по некоторым данным, киевский правитель Аскольд, бывший дружинник новгородского владыки, отправился в поход на Константинополь. Очевидно, в Византию они приходили по знаменитому пути «из варяг в греки». В документах отмечается, что после того, как дружина Аскольда была остановлена у ворот столицы империи, часть русов приняла христианство. Это были спутники самого киевского правителя. Говорилось и про то, что среди соплеменников Рюрик некоторые тоже принимали христианскую веру. Но нет ни слова про какие-либо гонения или недовольство. Получается, что Рюрика вполне можно было назвать лояльным ко всем религиям. В то же самое время другие властители-христиане Европы отличались крайней нетерпимостью к иноверцам.

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