Союз Юпитер и Нептун 8-16 апреля 2022: залечь на дно или плыть к берегу?

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 марта 2022, 14:50 Екатерина Максимова,

Почему важно осветить значение этого близкого аспекта? Потому что он воздействует на все человечество… Но для начала вспомним, что эти планеты собой представляют и что символизируют…

Юпитер - самая большая планета нашей солнечной системы, олицетворяющая пространство, расширение, учительство, наставничество, духовность. Юпитер считается в астрологии планетой удачи и естественным благотворителем. Как я уже писала ранее, любая планета, находясь в определенных знаках, чувствует себя очень по-разному, и может притягивать различные ситуации в судьбы людей и стран. Сейчас этот гигант находится в своей обители, то есть в самом сильном своем положении созвездия Рыб. Там он и соединится с покровителем водного покрова Нептуном, который тоже находится у себя дома и тоже силен, как никогда!

За что отвечает Нептун? За любое событие, связанное с водой, за инфекции и медикаменты, за образы и миражи, за иллюзии и ложную информацию, но также за музыку, искусство кинематографа и фотографии. Интуиция, коллективное бессознательное, о котором писал Г. Юнг, тоже подчиняются Нептуну. И вот эти две планеты, которые будут в апреле сильны, как никогда, встретятся и объединят свои энергии. Эти небесные тела созвучны друг другу, дружественны, скажем так, потому что управляют одним знаком. Что же нам всем принесет этот союз?

Климатические аномалии на воде, таянья льдов, пробуждение подводных вулканов и как следствие затопления и цунами, к сожалению, очень вероятны. Если заглянуть в прошлое, то при таком же соединении 166 лет назад в 1856 году, торнадо в Филадельфии унесло множество жизней, а в 1998 году, когда Юпитер находился в Рыбах, произошло крупнейшее наводнение в Буэнос-Айросе. На уровне энергий это символизирует глобальное очищение планеты, вода универсальный растворитель всего, ведь просто приняв душ, мы всегда ощущаем успокоение. Когда на Земле происходят водные катаклизмы, планете необходимо освободиться от глобального негатива. Чтобы обезопасить себя, я рекомендую воздержаться от путешествий на море и океан с 8 апреля до середины мая 2022 года.

Как я уже писала выше, Нептун сигнификатор инфекций и, к сожалению, новая вспышка короновируса, возможно его другого штамма или возникновения новой опасной инфекции, очень вероятны. Поэтому будьте особенно внимательны к своему здоровью в эти даты, избегайте скопления людей, лучше не планировать массовые мероприятия с 8 апреля до середины мая. Эта вспышка может повлечь за собой новые локдауны в разных странах. Из плюсов в эти дни возможны важные научные открытия в области фармакологии, изобретение новых эффективных лекарств.

Продолжая разговор о позитивных влияниях этого аспекта, необходимо упомянуть о судьбоносном моменте для творческих людей. Если вы занимаетесь кино, фотографией, музыкой, то наступает ваше время! Проект, который будет начат в эти даты, имеет все шансы на огромный успех. Подчеркну, что это может быть именно старт проекта, когда от замысла мы переходим к конкретным действиям. В эти даты знаки водной триады: Рак, Скорпион и особенно Рыбы получат дополнительную протекцию, удачу и вдохновение, ловите момент!

Нептун и Юпитер – планеты духовные и для людей, стремящихся к свету, желающих докопаться до сути, в эти даты могут прийти озарения, интуитивное понимание смысла происходящего. В дни точного аспекта 12 апреля интуиция обострится до предела, поэтому прислушивайтесь к ней, а вовсе не к логике. Этот период может нам всем принести урегулирование конфликтов. Если снова отправиться в прошлое, то на таком же аспекте в 1856 году закончилась крымская война подписанием мирного договора на парижском конгрессе.

Ну, а дети, рожденные в этих числах, будут обладать уникальным воображением, интуицией, талантами в искусстве. Возможно появление на свет нового духовного лидера.

Юпитер один из главных героев этого года и осенью будет его великое противостояние. Подробнее об этом поговорим в следующей статье.

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