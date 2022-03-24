То ли Кохи летят перелетные, то ль Чубайсы бегут с корабля

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 марта 2022, 11:24 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Соцсети бьются в конвульсиях: светоч и отец русской демократии, последний охотник на ведьм коммунизма, икона либеральности - свят Анатолий Борисович Чубайс отбыл из России. Да еще издевательски оставил кому-то в наследство пост спецпредставителя президента РФ "почему-то там".



Как всегда, когда дело касается "нашего рыжего", общество непримиримо разделяется почти как по гендерному признаку. Одни стонут: «России конец пришел!» Вторые празднуют: «Как легко дышать стало!» Надо отдать должное Анатолию Борисовичу - умеет он заставить себя ненавидеть! Аж завидки берут!



24 февраля вообще стоит сделать супернациональным днем.



И без того расколотое общество наше в этот день разлетелось, как зеркало Снежной Королевы. Осколки которого попали в глаза каждому. Одни увидели русский мир, поверили в возрождение России. Вторые начали скупать квартиры в соседних странах, в том числе и бывших братских, которые по их убеждению, навсегда одели на себя вериги западных ценностей.



Исход стал настолько заметным, что его вынужден был прокомментировать даже сам Дмитрий Песков. Мол, не надо печалиться: «Россия богата на таланты, богата на «звезды», и отъезд одной или даже нескольких «звезд» не нужно излишне драматизировать». Это он о так называемых "звездах" нашего порно-шоу-бизнеса, если кто не понял. Типа, "дама сошла с дилижанса, дилижанс поехал быстрее". Также, по мнению Пескова, не стоит и драматизировать физическое местонахождение Чубайса: «Уехал-не уехал — это его личное дело».



В кои-то веки позволим себе не согласиться с пресс-секретарем Президента. Чубайс - фигура экзистенциальная и метафизическая. Он оставался последним в России псевдоромантиком 90-ых, могильщиком социального государства, которые своими телами и делами удобрили почву для циников времени нынешнего.



Вместе с его отъездом окончательно ушла не самая ласковая к людям Эпоха, когда совесть отменили и все позволили. Эпоха малиновых пиджаков, гимнастов на шее и паяльников в интимных местах. Эпоха понятий, грабежа и разбоев. Эпоха "крыш" и спирта "Рояль" в каждом киоске (брать только в стеклянных зеленых бутылках!). Эпоха 1917 года шиворот-навыворот. Эпоха, по которой даже немного скучаешь, эпоха молодости нашей. Прощай навсегда...



Примерно в те самые годы культовые пророки из «Воскресенья» прошептали со сцены: «То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля»... Кто ж тогда знал, что так «быстро кончается Родина, если Родина есть у тебя».

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