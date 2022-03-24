Александр Проханов: по поводу отъезда Чубайса возьму пол-литра и на радостях выпью

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24 марта 2022, 09:21 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как ранее сообщали СМИ, бывший вице-премьер правительства РФ Анатолий Чубайс покинул страну из-за несогласия с тем, что Россия проводит на Украине специальную военную операцию.

Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России Владимира Путина по устойчивому развитию и уехал из России. «Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал, не уехал - это его личное дело», - сообщил пресс-секретарь главы государства.

«Я очень и очень рад, что Анатолий Чубайс уволился и наконец-то уехал из России! - сказал «АН» писатель, публицист, сценарист Александр Проханов. – Такое событие, безусловно, надо отметить. Так что сейчас я возьму пол-литра и на радостях выпью».

Напомним, что на последней должности Анатолий Чубайс работал с декабря 2020 года. В 2008–2020 годах он возглавлял компанию «Роснано», а в «святых 90-х» был главой администрации президента, первым заместителем председателя правительства и даже министром финансов…

«После его отъезда нашей стране станет легче, - продолжает писатель, - вот вы мне сейчас звоните, а я даже по голосу чувствую, что и вам тоже очень хорошо. Что бы я сказал Чубайсу на прощание? Знаете, вообще ничего. Я бы просто отвернулся и не заметил его, прошел бы как мимо пустого места».

Накануне в Сети появилась фотография, на которой виден Анатолий Чубайс, стоящий у банкомата. Судя по надписи на банкомате, а также по комментариям под фото, Чубайс в настоящее время находится в Турции, в Стамбуле. Впрочем, это мог быть лишь момент пересадки. Примечательно, что рядом не было видно его нынешней супруги Авдотьи Смирновой, однако, по сообщениям некоторых источников, чета Чубайсов из Москвы улетала вместе.

«Да, на протяжении многих лет раздаются голоса, дескать, когда же Чубайс ответит за свои деяния, когда же его посадят, - напоминает Александр Проханов в разговоре с «АН». – Но, повторяю, я бы отвернулся от него, как от пустоты. А как можно посадить в тюрьму пустоту? Ну нет его – и всё!»

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