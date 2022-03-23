Апокалипсис – это отказ от реальной жизни в пользу технологий

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23 марта 2022, 21:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Что такое Апокалипсис? Это мифический Конец Света, Конец Земли и всего человечества. Под этим словом сразу же представляются ядерные взрывы, гигантские разломы в земной коре или всплески магмы. Но на самом деле тот самый Судный День может случиться не благодаря какому-нибудь катаклизму. Виновником конца дней может стать тот самый Технопрогресс, который уже давно стал частью нашей жизни. Технологии развиваются с каждым годом. Даже коронавирусная пандемия не смогла остановить прогресс. Каждый месяц делаются всевозможные обновления на известные смартфоны. Ещё совсем недавно 5-я версия Android считалась максимальной, а теперь уже в разработках 11-я и даже 12-я. Смартфоны и компьютеры давно стали спутниками нашей жизни. А уж особенно приложения. Без них теперь никуда, даже на работу не устроиться.

Однако отдельные эксперты считают, что не всякая новая технология – это прогресс. Технологические новшества могут стать и регрессом, той самой дорогой к концу человечества. И в таком случае будет уже не эволюция, а инволюция – падение вниз с «высокой горы духовности». Что мы видим в нашем мире сейчас? Футбол на улицах давно занимают игры серии FIFA. Кажется более интересным посидеть за экраном PS4 и погонять виртуальные мячи, нежели размяться во дворе. Люди забывают и про реальное общение. Везде и всюду – Whatsapp*, Telegram, ВК, различные социальные сети. Влюблённости давно уже не настоящие. Многие предпочитают знакомиться с потенциальными избранниками в интернете. Существуют специальные сервисы знакомств, где якобы можно встретить «любовь всей жизни». Да и любить-то теперь, как оказалось, можно без прикосновений и поцелуев – в виртуальном пространстве. Некоторые ММО-игры делают возможной даже виртуальную семейную жизнь с последующим рождением кибер-детей.

Не всякая революция техники – это прогресс. Если человечество и дальше будет идти таким же образом, забывая про реальную жизнь и духовное развитие, инволюция станет неизбежностью. Люди просто отучатся человечности. Она навечно исчезнет из их душ. И то, что в своё время нам показывали в фильмах «Суррогаты» с участием Брюса Уиллеса или «Первому игроку приготовиться» – может стать частью нашей жизни. Но можно ли это называть жизнью? Пожалуй, нет. Скорее всего – это и есть тот самый апокалипсис. Зомби-апокалипсис, который сделает людей бесчеловечными и бездушными, не способными сострадать и сопереживать. Ведь пребывая в виртуальном мире, мы не видим человеческие живые эмоции, мы не видим даже лиц своих собеседников. Мы живём в совершенно иной реальности, отчасти сотканной киберпространством и отчасти нашим же воображением. А это, как известно, ведёт к плачевному концу.

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