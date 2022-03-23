России нужны кибервойска​

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23 марта 2022, 08:52 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Необходимо признать, что США и Запад ведут​ с Россией:

1. Экономическую войну, в рамках своего экономического мирового бандитизма, называемого санкциями;

2. Информационную войну на всех территориях Интернета, начиная с Википедии и кончая социальными сетями и различными интернет-ресурсами;

3. Кибервойну и кибератаки, разрушающие и выводящие из строя российские информационные ресурсы;

4. Войну и завоевание российских кадров и программистов, работающих в сфере IT-технологий.

Таким образом, рассчитывать лишь на военное, территориальное, ядерное сдерживание и безопасность необходимо, но не достаточно!​ Россия может потерпеть поражение на иной территории, которая, увы, не имеет границ. Это территория киберпространства и интернет-пространства.​

Таким образом,​ России необходимы свои кибервойска. Пока мы лишь предполагаем, что их функцию несут отдельные структуры, но их мощность и официальная представленность в обществе невелика. А в условиях американского экономического бандитизма, который может превратиться в бандитизм в информационном и информационно-технологическом пространстве,​ промедление смерти подобно. Поэтому необходимо мобилизоваться на создание кибервойск.

Совсем недавно Россию покинуло немалое количество наших доморощенных программистов и айтишников.​ И Россия допустило это!​ В критической ситуации, когда требуется экономическая и информационно-технологическая мобилизация, Россия допустила выезд своих специалистов в сфере IT-технологий за рубеж. Если они​ продолжат работать во благо России в рамках маскировочных фирм, обходящих санкции, то это не настолько опасно.​

Что нужно​ в связи с этим сделать России в условиях американского экономического и информационно-технолологического​ бандитизма, называемых санкциями?

Для начала необходимо морально и этически обосновать разрешение пиратства в сфере IT-технологий, в силу критичности ситуации России, вызванной аморальным​ американским​ экономическим​ и информационно-технологическим​ бандитизмом, называемых санкциями. Пиратство - этот плохо, но такова ситуация выживания! Реальность гораздо сложнее. Тем более, разработчики зависят от​ того софта, на​ котором они работают. Они ​оперативно покинуть этот софт не могут.​ В частности, айтишники при выполнении своих проектов по​ гособоронзаказу не должны переживать за нарушение авторских прав, глубоко понимая, как нарушились​​ права России, благодаря санкциям. Кроме того, нужно помнить, что немалая часть Западной науки и IT-технологий состоит из российских доморощенных специалистов.

Есть авторитетные эксперты, которые считают, что если существует серьезная зависимость от​ той системы координат, в​ которой мы​ жили последнее время, и​ она сдерживает наше развитие, может быть, стоит задуматься о​ том, чтобы предложить свою систему координат? Тем более, Китай развивался, благодаря такому подходу и допущению пиратства. И никто Китай, по сути своей, до сих пор не засудил за пиратство.

Россия, находящаяся в мобилизационно-экономических условиях, вызванных американским мировым бандитизмом должна контролировать и приоритетно относиться к доморощенным специалистам в сфере IT-технологий.

Поэтому в ближайшее время в России должен быть проведен аттестационный мониторинг​ всех специалистов в сфере IT-технологий и поставлен вопрос о мотивации работы этих социалистов в России, а также вопрос о контроле и ограничении выезда этих специалистов за рубеж.

Представьте себе, если бы в России​ начался отток наших талантливых и профессиональных военных офицеров за рубеж в ситуации, в которой оказалась сейчас Россия.​ Со специалистами в сфере IT-технологий то же самое. Это стратегический потенциал России!

«Я​ вижу, у​ нас есть потенциальный командир этого подразделения»,​ — улыбнулся председатель комитета Хинштейн. И​ уже под сам занавес заседания развил тему. «Еще хорошим вариантом, наверное, с​ точки зрения популяризации и​ хайпа могло​ бы стать предложение о​ создании „шарашек“, куда могли​ бы направляться осужденные айтишники для работы на​ государство. Но​ это в​ порядке шутки»,​ — заключил он.

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