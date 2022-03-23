России нужны кибервойска​

Необходимо признать, что США и Запад ведут с Россией:
1. Экономическую войну, в рамках своего экономического мирового бандитизма, называемого санкциями;
2. Информационную войну на всех территориях Интернета, начиная с Википедии и кончая социальными сетями и различными интернет-ресурсами;
3. Кибервойну и кибератаки, разрушающие и выводящие из строя российские информационные ресурсы;
4. Войну и завоевание российских кадров и программистов, работающих в сфере IT-технологий.
Таким образом, рассчитывать лишь на военное, территориальное, ядерное сдерживание и безопасность необходимо, но не достаточно! Россия может потерпеть поражение на иной территории, которая, увы, не имеет границ. Это территория киберпространства и интернет-пространства.
Таким образом, России необходимы свои кибервойска. Пока мы лишь предполагаем, что их функцию несут отдельные структуры, но их мощность и официальная представленность в обществе невелика. А в условиях американского экономического бандитизма, который может превратиться в бандитизм в информационном и информационно-технологическом пространстве, промедление смерти подобно. Поэтому необходимо мобилизоваться на создание кибервойск.
Совсем недавно Россию покинуло немалое количество наших доморощенных программистов и айтишников. И Россия допустило это! В критической ситуации, когда требуется экономическая и информационно-технологическая мобилизация, Россия допустила выезд своих специалистов в сфере IT-технологий за рубеж. Если они продолжат работать во благо России в рамках маскировочных фирм, обходящих санкции, то это не настолько опасно.
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Что нужно в связи с этим сделать России в условиях американского экономического и информационно-технолологического бандитизма, называемых санкциями?
Для начала необходимо морально и этически обосновать разрешение пиратства в сфере IT-технологий, в силу критичности ситуации России, вызванной аморальным американским экономическим и информационно-технологическим бандитизмом, называемых санкциями. Пиратство - этот плохо, но такова ситуация выживания! Реальность гораздо сложнее. Тем более, разработчики зависят от того софта, на котором они работают. Они оперативно покинуть этот софт не могут. В частности, айтишники при выполнении своих проектов по гособоронзаказу не должны переживать за нарушение авторских прав, глубоко понимая, как нарушились права России, благодаря санкциям. Кроме того, нужно помнить, что немалая часть Западной науки и IT-технологий состоит из российских доморощенных специалистов.
Есть авторитетные эксперты, которые считают, что если существует серьезная зависимость от той системы координат, в которой мы жили последнее время, и она сдерживает наше развитие, может быть, стоит задуматься о том, чтобы предложить свою систему координат? Тем более, Китай развивался, благодаря такому подходу и допущению пиратства. И никто Китай, по сути своей, до сих пор не засудил за пиратство.
Россия, находящаяся в мобилизационно-экономических условиях, вызванных американским мировым бандитизмом должна контролировать и приоритетно относиться к доморощенным специалистам в сфере IT-технологий.
Поэтому в ближайшее время в России должен быть проведен аттестационный мониторинг всех специалистов в сфере IT-технологий и поставлен вопрос о мотивации работы этих социалистов в России, а также вопрос о контроле и ограничении выезда этих специалистов за рубеж.
Представьте себе, если бы в России начался отток наших талантливых и профессиональных военных офицеров за рубеж в ситуации, в которой оказалась сейчас Россия. Со специалистами в сфере IT-технологий то же самое. Это стратегический потенциал России!
«Я вижу, у нас есть потенциальный командир этого подразделения», — улыбнулся председатель комитета Хинштейн. И уже под сам занавес заседания развил тему. «Еще хорошим вариантом, наверное, с точки зрения популяризации и хайпа могло бы стать предложение о создании „шарашек“, куда могли бы направляться осужденные айтишники для работы на государство. Но это в порядке шутки», — заключил он.
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