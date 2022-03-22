Малайзия и Вьетнам объявили нейтралитет по поводу украинской ситуации

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22 марта 2022, 17:57 Александр Крохмаль, Журналист

В начале марта стало известно, что восточно-азиатский Сингапур присоединился к санкциям против РФ на фоне спецоперации в Украине. При этом, правительство города-государства угрожало длительными тюремными сроками тем, кто собрался ехать помогать украинской армии. Были сделаны заявления о недопущении массовых акций на улицах. Запрещались и антироссийские лозунги.

А вот Малайзия и Вьетнам вообще не поддержали идею о санкциях и о введении каких-либо ограничений. Аналитики считают, что эти государства сейчас являются наиболее дружественными по отношению к России, в отличие от Сингапура, который уже вошёл в соответствующий список стран. Правительства Вьетнама и Малайзии приняли решение не выказывать солидарность санкционной политике Запада. По поводу сложившейся обстановки в пределах Украины – они объявили нейтралитет.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Яакоб заявил, что консультировался по поводу мировой ситуации с вьетнамским главой правительства. Обе страны считают нейтралитет лучшим решением на данный момент. Также Яакоб сообщил, что считает западные санкции против РФ односторонними и не поддерживает их введение. До сего момента о негативном отношении к санкциям высказывались глава МИД Венгрии Сийярто и президент Сербии, Александр Вучич.

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