В память о предках: «остановись мгновение» грусти нашей

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21 марта 2022, 09:35 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: Ваагн Карапетян; Принц Леон де Лузиньян Пятый, латинский король королевства Армении

В начале предыстория. В студенческие годы я, волею обстоятельств, оказался в небольшом армянском городе, названном большевиками в честь своего собрата, революционера Камо, хотя большевистский бунтарь не только в этом городе, но и в Армении не бывал ни разу. К слову сказать, к революционному движению того привлёк Иосиф Джугашвили. Будущий лидер СССР в юношестве подрабатывал, занимался репетиторством, помогал осваивать русский язык и одним из способных учеников оказался Симон Аршакович Тер-Петросян, впоследствии революционер, Камо.



Чтобы как-то скоротать время я решил побродить по городу. Ничего достопримечательного не обнаружил: пыльные улицы, неказистые дома. Но моё внимание привлекло… кладбище. Прямо над городом нависала крутая гора, склон горы и служил для жителей местом для захоронения своих усопших. С центра города можно было отчетливо видеть надгробные памятники. Но я обратил внимание, что среди, почерневших от времени, надгробных плит возвышалась статуя мужчины в полный рост.

Фото: надгробие на могиле криминального авторитета Глур



Сегодня подобными памятниками никого не удивить. В то время, а речь идёт о семидесятых годах прошлого столетия, такое надгробие не могло не поразить воображение любого советского обывателя, соответственно поразило и меня. Любопытство взяло вверх, и я решил поближе рассмотреть удивительный памятник. Кряхтя и напрягаясь, напрямую, через кустарники взобрался на кладбище. Вблизи оно показалось ещё величественнее и, чтобы, удивить друзей, знакомых оригинальным монументом, я сфотографировал на память непривычное для советского глаза надгробие.



С тех пор я стал собирать надгробные памятники известным людям. В общей сложности, в моей коллекции набралось порядка двух тысяч фотоснимков.



Что касается первой фотографии, то, как потом мне рассказали жители, я сфотографировал надгробие криминального авторитета по кличке Глур. На его похороны приехали даже из-за рубежа, среди них выделялся однорукий чернокожий, что стало сенсацией для провинциального города.



Перестал я пополнять коллекцию уже в последние годы по двум причинам. Первая причина: появление современных цифровых фотоаппаратов. Сегодня, достаточно отправиться, к примеру, на Новодевичье кладбище, набраться терпением и через пару часов покинуть кладбище обладая немалой коллекцией. А в прошлом веке, моё поколение хорошо помнит, мы заряжали фотоаппарат плёнкой из 36 кадров. Затем проявляли пленку. С нетерпением ожидали результата. Удачей считалось получение 20 снимков приличного качества. Предлагаю читателю вспомнить цены и подсчитать в какую сумму мне обошлась коллекция из 2 000 снимков.

Фото: временный памятник на могиле Сергея Есенина



И вторая причина: я оказался за океаном, переехал жить в Канаду и пополнять коллекцию с той же интенсивностью уже нет возможности. Особо ценными в своей коллекции я считаю снимки временных надгробных памятников. Некоторые из них предлагаю вашему вниманию. Речь идёт о временных памятниках Сергею Есенину, Льву Яшину, Андрею Миронову. Мне кажется они представляют особую ценность.

Фото: временный памятник на могиле Андрея Миронова

Ну, а теперь, к чему всё это я вам рассказал.



В перестроечные годы по приглашению французских профсоюзов оказался я в Париже. Гостеприимные хозяева передали членам нашей делегации список достопримечательностей Парижа, предлагая выбрать по своему усмотрению, чтобы мы пожелали посетить, посмотреть. Те, которые впервые в Париже, не стали рассматривать список и заявили в один голос:



- Нам всё интересно.



А я, со своим дотошным характером, стал внимательно изучать каждое предложение. И не зря, в том списке оказалась средневековая католическая церковь в Сен-Дени, что находится в северном пригороде Парижа. Это королевский некрополь, где захоронены короли Франции.

Фото: временный памятник на могиле Льва Яшина

Я, как вы сами понимаете, уверенно ткнул пальцем в эту церковь. Никто из нашей группы не пожелал составить мне компанию и мой коллега Жан Бернар вызвался отправиться вместе со мной на встречу с усопшими королями Франции.



Какого было моё удивление, когда, едва переступив порог церкви, я на одном из надгробий наткнулся на армянский текст. Своим глазам не поверил. Подошел поближе, действительно, написано на армянском.



“Здесь покоится благородный и превосходный Принц Леон де Лузиньян Пятый, латинский король королевства Армении, который скончался в Париже в 29-й день ноября благословенного года 1393. Молитесь за него.”



Речь идёт о последнем короле Киликийской Армении. После чего армяне на долгие годы и века потеряли свою государственность и лишь благодаря доброй воле Российских царей и, далее, Советского руководства, Армения возродилась из пепла.



Волнуясь и продолжая не верить в реальность происходящего, я вновь и вновь перечитывал армянский текст, словно бы впервые видел буквы, знакомые с детства и не пожалел о том, что выложил столько франков, купив очаровательный букет хризантем. Все цветы я оставил у ног последнего короля моего народа.



Уходил нехотя и сожалея, что такой краткой оказалась нежданная встреча с моим славным соотечественником, из далёкого прошлого, оставившего этот мир более шестисот лет тому назад.



Но в моей коллекции надгробных памятников известным людям добавилась ещё одна фотография.

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