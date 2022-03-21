За чей счет жирует Bayer?

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21 марта 2022, 08:49 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

На днях немецкий концерн Bayer, производящий почти все на свете, отчитался о прибыли в миллиард долларов за прошлый год. Оборот составил 44 миллиарда. Наибольший рост показало сельскохозяйственное подразделение Bayer (Crop Science) - 7,3% до 20,2 млрд. евро. Зарегистрировано более пятисот сортов семян и более трехсот новых средств защиты растений. Пока на Россию приходится всего 2 процента товарооборота гиганта. И эти позиции их явно не устраивают.

Всемирные санкции против России Bayer фактически проигнорировал. Пообещал, что приостановит рекламу и новые инвестиции. Однако ни за что не расстанется с ролью монополиста в поставке на российский рынок семян гибридов кукурузы и подсолнечника. То есть, продолжит держать на крючке российских фермеров. Так прямо и говорят, мол, в этом году мы уже вам семена дали, а в следующем посмотрим на ваше поведение.

Любое импортозамещение в производстве отечественных семян для Bayer и других транснациональных семеноводческих концернов, плотно оккупировавших Россию, это серьезные убытки. Годовая выручка только немцев (2020 год) составила более 75 миллиардов рублей.

Может быть этими оборотами и объясняется пассивность наших сельхоз НИИ в выведении новых сортов, более урожайных, более устойчивых к заболеваниям?

- Главная проблема для РФ сегодня – низкие урожаи пшеницы (и других зерновых) на нечерноземных почвах. В 1985 году средний урожай был 17-18 ц/га, и в 2015 тоже 17-18 ц/га. Это означает, что 260 НИИ и других организаций Россельхозакадемии за 30 лет не смогли поднять урожай пшеницы хотя бы на 4-5 ц/га, израсходовав за это время на своё содержание около 240 миллиардов рублей, - говорит академик РАН, бывший директор НИИ растениеводства им. Вавилова Виктор Драгавцев.

Справедливости ради отметим, что и само государство не горело идей уйти от импортной семенной зависимости. Тезис: «нефть продадим и все купим» до сих пор плотно сидит в головах большинства чиновников. Например, уже много-много лет буксует решение о строительстве в Санкт-Петербурге новейшего селекционного фитотрона.

- Если наша страна ещё хочет превратиться из импортера зарубежных сортов в экспортера прорывных по урожаям и качеству российских технологий, то просто обязана найти резервы на его строительство. Это позволит за 5-7 лет поднять урожаи по всей стране на 60-80%, при параллельном конвейерном создании прорывных сортов на экспорт, экономический эффект от которого будет сопоставим с экономическим эффектом от экспорта некоторых энергоносителей, - уверен академик Драгавцев.

Пока наши деятели от сельхозуправления размышляют: "Есть ли жизнь на Марсе?", Bayer с сотоварищами активно командуют на российском семенном рынке, фактически ставя ультиматум: "Продадим семена, если только будете себя хорошо вести". А множество надзорных органов, начиная от Мисельхоза и заканчивая ФАС и Генпрокуратурой спокойно наблюдают за этим шантажом.

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