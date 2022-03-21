Философия поведения России - философия выживания мира

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21 марта 2022, 08:15 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Необходимо признать, что впервые​ в истории человечества Гегемон организовал в отношении международного субъекта​ действо, которому не было аналогов.​ Теперь многие страны мира знают, что не стоит входить в зависимость от Гегемона настолько, что потеряли доверие к Гегемону. Гегемон, понимая негативный военный​ опыт мировой экспансии Франции - 1812 и Германии - 1941, выбрал путь США-2022​ - путь мировой финансовой экспансии и войны.​ Неужели, эта экономическая мировая​ война перерастёт в третью мировую войну?​ Неужели, начальной площадкой этой мировой​ войны станет Украина, которая оказалась заложницей двух мировых держав США и России?​

В истории стран нет опыта противостояния​ такому глобальному американскому экономическому бандитизму, переходящему в экономический фашизм и бойкот в отношении​ России, из которой сделали мирового экономического изгоя.​

При этом есть знания по психологии и философии поведения субъектов-изгоев, которые стали жертвами сговора множества субъектов. У изгоев, согласно психологии, есть четыре сценария поведения:​

1. Агрессия в отношении участников сговора.​

2. Суицидный акт

3. Адаптация и принятие роли изгоя.​

4. Покаяние перед участниками сговора и принятие их требований.​

По какому сценарию пойдёт Россия, которая желает существовать в мире как субъект, не изменяя своей ментальности и чести, большинство лидеров​ стран знают. И мир должен это знать!​

Все вышеизложенное характеризует не только философию поведения России, но и философию выживания Мира!​

И опять Россия несёт общемировую жертвенную миссию... И организаторы этого не Наполеон и Гитлер, а заокеанский Гегемон!​

Таково моё глубинно-философское осмысление нашего критического времени...​

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