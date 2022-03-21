Философия поведения России - философия выживания мира

Необходимо признать, что впервые в истории человечества Гегемон организовал в отношении международного субъекта действо, которому не было аналогов. Теперь многие страны мира знают, что не стоит входить в зависимость от Гегемона настолько, что потеряли доверие к Гегемону. Гегемон, понимая негативный военный опыт мировой экспансии Франции - 1812 и Германии - 1941, выбрал путь США-2022 - путь мировой финансовой экспансии и войны. Неужели, эта экономическая мировая война перерастёт в третью мировую войну? Неужели, начальной площадкой этой мировой войны станет Украина, которая оказалась заложницей двух мировых держав США и России?
В истории стран нет опыта противостояния такому глобальному американскому экономическому бандитизму, переходящему в экономический фашизм и бойкот в отношении России, из которой сделали мирового экономического изгоя.
При этом есть знания по психологии и философии поведения субъектов-изгоев, которые стали жертвами сговора множества субъектов. У изгоев, согласно психологии, есть четыре сценария поведения:
1. Агрессия в отношении участников сговора.
2. Суицидный акт
3. Адаптация и принятие роли изгоя.
4. Покаяние перед участниками сговора и принятие их требований.
По какому сценарию пойдёт Россия, которая желает существовать в мире как субъект, не изменяя своей ментальности и чести, большинство лидеров стран знают. И мир должен это знать!
Все вышеизложенное характеризует не только философию поведения России, но и философию выживания Мира!
И опять Россия несёт общемировую жертвенную миссию... И организаторы этого не Наполеон и Гитлер, а заокеанский Гегемон!
Таково моё глубинно-философское осмысление нашего критического времени...
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