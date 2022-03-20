Импортный алкоголь будут заменять российским

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20 марта 2022, 20:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Из-за введённых санкций резко подорожал импортный алкоголь. Люди заявляют, что остаётся надеяться лишь на импортозамещение. Над этим делом уже работают отечественные эксперты. Управляющие заведений стремительно сокращают издержки, так как способных оплачивать напитки по новой стоимости всё меньше и меньше. И если полностью заменить импортный алкоголь не удастся, можно хотя бы попробовать увеличить долю российского. Барный холдинг «Сидр групп», владеющий большим количеством заведений, с 24 марта полностью переходит на российский алкоголь. Хотя, при этом, до конца февраля импортный алкоголь составлял более 90% в меню.

В алкогольной компании Ladoga подтвердили, что спрос на линейки джиннов Barrister, виски Highgarden, биттеров и ликёров, значительно вырос у бар-менеджеров. Такая мера стала вынужденной для всего ресторанного рынка. Совладелец сюр-бара и «Интеллигенции» Никита Фомкин уточнил, что цены на зарубежные спиртные напитки выросли до двух раз за последние недели. Стоимость российских практически не изменилась. В Ladoga всё расписали достаточно подробно. Отпускные цены на импортное спиртное выросли на 60 и даже 100%, а на российские – всего на 7%. В Luding Group отметили, что отпускные выросли в рублях соразмерно курсу валют. Российские же напитки прибавились в цене до 7% из-за подорожания ингредиентов, а также из-за увеличения затрат на логистику.

Цены на товары, необходимые ресторанам, растут очень быстро, а с доходами у компаний положение не из лёгких. Ситуация действительно сложная, и это отмечают многие бизнес-аналитики. По мнению экспертов, сегодня любое увеличение расходов может стать критичным для рестораторов. Но сложности возникают не только с повышениями цен, а ещё и посещаемостью заведений. Отмечено, что после начала военной спецоперации на Украине и санкционной волны, трафик в московских ресторанах снизился до 60%

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