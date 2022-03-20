Как сербы относятся к Слободану Милошевичу, и почему его хоронили как героя

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20 марта 2022, 12:49 Александр Крохмаль, Журналист

Слободан Милошевич до сих пор является обсуждаемой персоной в кругу политологов.

И хоть с его кончины прошло уже более 15 лет, некоторые сербы и поныне продолжают вспоминать своего великого лидера. Милошевич – герой для сербских националистов и социалистов, настоящий защитник родины и сын своего народа. В то время как для сербов-демократов, либералов и для жителей Черногории – это скорее не герой, а погибель. Никто не спорит, что правление Милошевича принесло распад Югославии и самые кровопролитные войны за всю историю Балкан. По мнению некоторых экспертов, основная часть вины за расправы и этнические чистки лежит на нём. Большая часть военных преступников, попавших на трибунал в Гааге, была исключительно сербского происхождения. Хотя такие же преступления вершились и со стороны боснийских мусульман, а также хорватских националистов-усташей.

Радикалы и социалисты полагают, что Милошевича «уничтожила Америка». Разговоры об этом ходят и в нынешние времена. Некоторые из сербских фанатиков мечтают о временах, когда Югославия была «единой и несокрушимой» и правила Балканами. Милошевич для них – родной отец и вождь нации. Разумеется, они помнят дату его смерти и похорон. 20 марта 2006 года тело самодержца погребли в родном городе Слободана – Пожаровец. Смерть диктатора вызвала немало вопросов. Многие его сторонники полагают, что Милошевич был убит по прямому приказу спецслужб США. Но официальная версия смерти отвергает теорию о применении ядов. Смерть наступила в результате инфаркта. К тому же за сутки до своей кончины, Слободан жаловался на плохое состояние здоровья. Тем не менее эти факты не помешали жене Милошевича, Мириане, и его сыну обвинить во всём западные спецслужбы и представителей Гаагского трибунала. «Он был убит, он не умер», - заявил прессе Марко Милошевич.

Далее последовала церемония похорон. Она собрала внушительное число участников. Сербские радикалы и социалисты горевали по поводу ухода своего кумира. Они считали, что с ним закончились светлые времена Югославии. Некоторые даже говорили, что в будущем Сербию ждут тёмные времена. Тогдашнее правительство во главе с Борисом Тадичем отказалось устраивать пышные государственные похороны и полностью их финансировать. Как-никак, Милошевич был для них не более, чем свергнутым диктатором. Однако в Белграде многие жители даже вышли на «прощальный митинг». Демонстрация собрала не менее полумиллиона сербов. На церемонии присутствовали и иностранные дипломаты – представители Белоруссии, КНР, России, Кубы и Северной Кореи. Бывший генеральный прокурор США Рэмси Кларк выразил свою поддержку былому режиму Милошевича. Он заявил, что «Слободан всегда искал мира, и история его оправдает».

В Пожаровец траурный кортеж приехал лишь только вечером. В центре городка тоже прошли церемонии прощания, собравшие массу людей. На всём протяжении пути от Белграда к Пожаровецу траурную колонну встречали тысячи сторонников. Вдоль дорог стояли местные жители с цветами и портретами экс-президента. Сохранялась атмосфера всеобщей поддержки. Некоторые даже плакали и не стеснялись своих эмоций. Никто из членов семьи Милошевича на похороны не приехал. Не всем из них пришлось по нраву захоронение в Пожаровеце. Они считали, что будет лучше, если Слободана похоронят на семейном кладбище в Черногории. Не обошлось и без инцидентов во время общесербской панихиды. Сторонники демократических преобразований организовали собственный митинг, на котором сожгли портреты Милошевича. Для них диктатор был и остаётся худшим человеком в истории не только Югославии, но и всей Восточной Европы.

В современной Сербии сохраняется противоборство мнений по поводу Слободана Милошевича. Одни считают его героем и спасителем, другие признают преступником и убийцей. Третьи же заявляют, что Слободан сочетал в себе признаки диктатора и освободителя одновременно. Но почти все они сходятся во мнений насчёт ошибочности действий НАТО. В дни заката правления Милошевича, НАТО подвергло бомбардировкам почти всю территорию Югославии. Это привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Отдельные аналитики даже не знают, что называть здесь худшим – правление самого тирана или реакцию альянса на Косовскую войну. Пожалуй, этот вопрос ещё надолго останется открытым.

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