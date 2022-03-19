«Адмирал Нахимов» нуждается в «перезагрузке»

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19 марта 2022, 13:45 Вадим Кулинченко,

Фото: атомный крейсер «Адмирал Нахимов»

Вот, похоже, и наступила заключительная фаза модернизации, вернее перезагрузки, одного из мощнейших линейных атомных крейсеров типа «Орлан» (проект 11442М) – «Адмирал Нахимов».

Многоцелевые атомные ракетные крейсера (ТАРКР) с управляемым оружием дальней морской зоны проектировались и строились ещё в советское время. Серия из семи единиц должна была существенно повысить мощь ВМФ в борьбе с авианосными соединениями вероятного противника.

Из запланированных семи единиц судьба предоставила только двум служить Отечеству. Последние два даже не увидели стапелей, а три пошли в утиль. Причём, изменилась и их основная задача – не авианосцы, а берег стал их основной целью. Почему материал я назвал перезагрузкой, а не модным словом «глубокая модернизация», потому что внешне корабли не изменились, изменилось оборудование и вооружение кораблей. На крейсер «Адмирал Нахимов» погрузили и установят свыше пяти тысяч единиц оборудования и более миллиона различных изделий. Работа колоссальная, и всё-таки это дешевле, чем строить новый корабль подобного типа.

По мнению аналитиков на ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизация существующих крупных надводных кораблей более предпочтительна, чем строительство амбициозных новых, вроде атомного эсминца «Лидер» или авианосца «Шторм». Сокращение военного бюджета заставляет сдвинуть работы над морским оружием будущего. К тому же в рамках Государственной программы вооружений на 2018-2025 годы приоритет получили Сухопутные и ВВД войска, а также ВКС.

В таких условиях вызывает сомнения, и вопрос вступления в строй боевых кораблей ТАРКР «Адмирал Нахимов», который уже много раз переносился и сейчас наконец-то вышел на финишную прямую.

Крейсер «Адмирал Назимов» находился в отстое (официально – на ремонте). Работы начались только осенью 2014 г. Корабль должен быть отремонтирован и модернизирован на Севмаше в 2015-2022 годах.

Высокий модернизационный потенциал ТАРКР, заложенный в них ещё при проектировании, позволяет провести определённые работы и оснастить «Адмирал Нахимов» самым современным оружием, что делает его сильнейшим надводным боевым кораблём в мире.

Энергетическая установка может обеспечить электричеством и теплом город с населением более 150 тысяч жителей. Корпус, склёпанный ещё советскими корабелами, способен прослужить длительное время, хотя крейсер «Адмирал Нахимов» находится на плаву уже более 40 лет.

За сорок лет произошёл колоссальный прогресс в области морского оружия, отличной платформой для которого станет «Адмирал Нахимов». С появлением сверхточного ракетного оружия большой дальности АВ теряют свою роль в морских наступательных силах. И, наверное, на смену им придут надводные корабли типа «Орлан».

Ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» ведётся у набережной верфи Севмаша. На корабле развёрнуты масштабные внутренние работы: монтаж оборудования, систем и комплексов, окраска и изоляция помещений. На будущем флагмане надводного флота уже протянуто 200 км трубопроводов и 1 800 км кабелей. Все электромонтажные работы выполняются специалистами предприятия «Арктика» (входит в ОСК).

При таком объёме работ нельзя забывать и помнить о форс-мажорных обстоятельствах, вызвавших пожар на строящемся корвете «Проворный» 17 декабря 2021 г. на Северной верфи в Санкт-Петербурге.

Признаком завершения работ является формирование сдаточной команды для ТАРКР «Адмирал Нахимов» в составе свыше тысячи человек. В состав сдаточного экипажа войдут сотрудники Севмашпредприятия: рабочие, строители, инженеры по наладке и испытаниям, конструкторы, технологи и специалисты других профессий. Этот экипаж совместно со штатным экипажем обязан после испытаний ввести крейсер в состав ВМФ для несения военной службы.

По тактико-техническим данным и вооружению, даже не имея на борту самолётов, ТАРКР «Адмирал Нахимов» намного превосходит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», и с достоинством займёт его место флагмана Северного флота и даже ВМФ в целом!

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