Боеспособность и жизнь экипажа подводной лодки зависят от ее командиров

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 марта 2022, 13:34 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

Если подводная лодка – это крепость, скрытая толщей воды, то её отсеки – бастионы, от которых зависит в целом боеспособность этой крепости. Возможно, кто-то готовится прочесть увлекательный рассказ на подводную тематику. Подводная тематика будет, но только не с детективным, а практическим уклоном.

Уже двадцатые сутки подводная лодка Щ-421 под командованием капитан-лейтенанта Фёдора Видяева патрулировала на коммуникациях противника. Несколько дней назад, 28 марта 1942 г., Щ-421 потопила крупный, фашистский транспорт – восьмой на счету. (Краснознамённая Щ-421 построена в г. Коломна Московской обл.). Настроение у подводников было боевое.

Поздно вечером 8 апреля командир решил провести подзарядку аккумуляторных батарей. При всплытии неожиданно лодку потряс оглушительный взрыв мины. Лодка стала проваливаться на глубину… Но уже через считанные секунды в отсеках зазвучали уверенные команды из центрального поста:

- Аварийная тревога! Продуть главный балласт! Заделать пробоину!

Забортная вода забурлила у пробоины в седьмом отсеке. В темноте, под хлещущими струями ледяной воды моряки 7-го отсека во главе со старшиной команды торпедистов Дряпиковым действовал умело и энергично. Старшина 1 статьи Власов, работая на ощупь, сумел быстро найти клапан аварийного осушения отсека, открыть его, а другой матрос дать воздух высокого давления в отсек на подпор. Пользуясь аварийным инструментом и пуская в ход подручные средства, подводники заделывали пробоину, преграждая путь воде. Погружение подводной лодки прекратилось. Ещё через несколько минут её качнуло морской волной – лодка была на плаву…

Старшина команды Дряпиков действовал, как и положено настоящему командиру отсека. В годы войны на подводных лодках не раз складывались ситуации, когда боеспособность и сама жизнь экипажа в огромной мере зависели от натренированности отсечной, аварийной партии и решительности её полновластного руководителя – командира отсека.

Но не только в военное время подводникам приходилось сталкиваться с различными, аварийными ситуациями. Не застрахованы они от них и в мирное время.

Автор этого материала, сам будучи командиром 1-го отсека подводной лодки 629 проекта, в 1963 году, при глубоководном погружении после заводского ремонта, пережил неожиданное поступление забортной воды в отсек на глубине 260 метров. Личный состав отсека, отсек сразу же был загермитизирован, действовал без паники, слаженно, и всё обошлось без последствий. Лодка аварийно всплыла в надводное положение.

Но не всегда обходится без жертв. Из-за просчётов личного состава в аварийной ситуации в феврале 1961 года в Баренцевом море погибла подводная лодка «С-80».

Опыт войны, да и вся деятельность подводных лодок, показывают, что командир отсека – главная фигура в борьбе за живучесть. Пусть не обижаются на меня командиры, старпомы и инженер - механики, несущие ответственность за корабль в целом: в вышесказанных словах огромный смысл. Ведь именно командир отсека своими действиями предопределяет конечный результат всей борьбы за живучесть: остановить поступление воды, потушить пожар, ввести в строй повреждённую технику. Именно он, призван в трудную минуту, найти место каждому человеку, поднять у него боевой дух, внушить уверенность в своих силах. Недаром говорится: подводная лодка – крепость, отсек её бастион, где отсечная, аварийная партия – гарнизон этого бастиона.

КОМАНДИРЫ КОРАБЛЕЙ, старшие помощники и механики постоянно заботятся о том, чтобы во главе отсеков стояли наиболее подготовленные офицеры и мичманы, чтобы они умели чётко и полно выполнять предусмотренные НБЖ ПЛ (Наставление по борьбе за живучесть подводной лодки) мероприятия. Однако, можно предположить, что некоторые вопросы живучести решаются односторонне.

В чём тут суть?

Находясь в плавании или на учении (к сожалению, сегодня корабли больше стоят у причалов, но аварийные ситуации возникают и в базе – В.К.), экипаж лодки действует по сигналу боевой тревоги или в назначенной готовности. В последнем случае ходовую вахту несёт одна боевая смена. Остальные подводники обычно находятся в отсеках, где есть условия для занятий и отдыха.

Опыт говорит: сложные ситуации, угрожающие живучести лодки, возникают, как правило, неожиданно. И тут уже не имеет значения, находятся ли подводники на боевых постах или в другом месте. Они должны действовать там, где их застал сигнал – все отсеки мгновенно задраиваются. После сигнала аварийной тревоги в любую минуту и в любом месте должна мгновенно возникнуть автономная боевая единица – отсечная, аварийная партия, способная выдержать труднейшую борьбу за живучесть своего отсека, а значит, и всего корабля.

А вот что показывает опыт. После того как сыграна боевая тревога, задача борьбы за живучесть обычно решается хорошо. На своём штатном посту каждый безупречно знает «программу действий», всё согласованно, взаимодействие подводников отшлифовано до автоматизма. Иными словами, непосредственно к бою лодка и её экипаж подготовлены.

Учебный бой окончился, дан отбой тревоге. На вахту заступила боевая смена, остальные удалились в жилые отсеки. И вдруг!.. Сигнал аварийной тревоги. Действовать надо мгновенно. И теперь-то многое зависит от командира отсека или его замещающего, потому что и командира отсека может не оказаться в отсеке. Именно только они могут организовать действия моряков, оказавшихся в отсеке на данный момент. Их распорядительность, их знание всех систем и устройств отсека – важнейшее условие успеха в борьбе с повреждениями, огнём и водой.

Очень важно добиваться глубокого понимания командиром отсека сути общекорабельной задачи, своего места в ходе её решения, знания технических возможностей не только своего, но и смежных отсеков. Вывод напрашивается один: надо более целеустремлённо обучать и воспитывать командиров отсеков, уделяя особое внимание их действиям в нестандартных, сложных и внезапных аварийных ситуациях.

БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ один из основных элементов бытия подводников. И здесь проблему одним наскоком не решить. Без практических навыков борьбы с поступлением воды в отсек через пробоину нельзя рассчитывать на успех борьбы за непотопляемость корабля в целом. Ещё адмирал С.О. Макаров писал: «Человек так создан, что пойдёт на верную смерть, когда опасность ему знакома, но его пугает даже шум трюмной воды, если он к нему не привык. Приучите людей к этому шуму, – и они будут бороться с пробоинами до последней крайности». («Морской сборник» №1 – 1876 г.).

Успешность борьбы за живучесть обеспечивается:

- знанием устройства своего отсека и корабля, его аварийно-спасательных средств, способов борьбы за живучесть. (На заре воссоздания подводного флота России в 20-х годах 20-го века, вошло в практику - для воспитания кадров подводников участвовать экипажам в строительстве корабля. Это сказывалось на качестве монтажа оборудования боевых постов и удобства их обслуживания. Участие в постройке лодки кроме того, способствовало тому, что личный состав лучше знал не только свои отдельные специальности, но и корабль в целом.);

- практическими навыками личного состава в борьбе за живучесть отсека, корабля;

- строгим соблюдением правил по предупреждению пожаров и действий при поступлении воды внутрь прочного корпуса;

- содержанием в образцовом порядке технических и аварийно-спасательных средств, знанием мест их расположения;

- высокими моральными качествами и дисциплинированностью личного состава, верой в своих командиров.

На многих примерах действий советских подводников в годы Великой Отечественной войны можно и нужно учиться тому, как бороться за живучесть своих кораблей:

- подводная лодка «Лембит» под командованием капитана 3 ранга А.М. Матиясевича во время одного из походов в 1942 году получила сильное повреждение прочного корпуса от разрывов глубинных бомб. Поступающая забортная вода попала в аккумуляторные батареи, и в лодке от замыкания начался ещё и пожар. Создалась отрицательная плавучесть и лодка упала на грунт. Личный состав не растерялся и быстро приступил к заделке пробоины и тушению пожара. В борьбе за живучесть лодки проявил мужество и прекрасные знания аварийно-спасательного дела старшина 2 статьи Расторгуев. Ликвидировав повреждения, лодка вернулась в базу…;

- подводная лодка «Л-20» под командованием капитана 3 ранга В.Ф. Таммана, отрываясь от преследования, напоролась на подводную скалу на глубине 60 метров. Лодка получила пробоину в нижней части прочного корпуса. Через пробоину вода хлынула в 1-й отсек.

Аварийная партия предприняла грамотные действия. Создав противодавление в отсеке, выжала воздухом высокого давления воду за борт и восстановила герметичность прочного корпуса. 13 человек в течение 10 часов работали в ледяной воде в отсеке, борясь за живучесть своего корабля. Стойкость и физическая выносливость подводников победили – корабль был спасён.

И таких примеров множество. Гибли неподготовленные экипажи. Продолжить традиции военных лет, сделать коллектив каждого отсека мужественным гарнизоном бастиона-отсека подводной лодки крепости – важнейшая задача, ради выполнения которой нельзя жалеть ни усилий, ни времени.

К сожалению, сегодня люди, далёкие от морского, тем более, подводного дела, решают – каким быть Флоту? Они сбрасывают со счетов человеческий фактор, забывая или, просто, не зная вечной истины – «Техника без человека мертва!», какой бы совершенной она не была!

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