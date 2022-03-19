Отпускать цены в свободное плавание пока рановато: нужно выждать

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19 марта 2022, 10:46 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Искусственное сдерживание цен со стороны государства приведет к дефициту продукции и снижению ее качества, а также замедлит процесс адаптации экономики России к новым условиям, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.



«Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры», — сказала Набиуллина.



Уже около десяти лет занимаюсь философией и психологией экономики. Долгое время преподавал курсы психологии финансов, психологию бизнеса, экономическую психологию. Имею научные статьи и монографии по проблемам финансовых аддикций и игромании мировой экономики. Вот мои размышления по поводу заявлений Эльвиры Набиуллиной.



Считаю, что условия, в которые погружается Россия, благодаря, санкциям, являются искусственными, а не рыночными, то есть не связаны с фундаментальными факторами экономики. Поэтому кидать экономику и народ в дикие рыночные условия, было бы, пока рановато. Нужно тоже искусственное временное сдерживание рынка. Это нужно, чтобы не было глобального российского экономического и политического стресса!

Необходимо глубинное философское понимание основ экономики. То есть, не близорукий взгляд на экономику. Эльвиру Набиуллину недооценивать как специалиста, не имеющего ученой степени, не стоит. Она владеет хорошим опытом, используя определённые приёмы. Но та ситуация, в которую она попала, не соответствует её навыкам, чтобы принять правильное решение.



Нужно выждать. Нужно определиться с некоей стабильностью ситуации с Украиной. Нужны элементы мобилизационной экономики и они не связаны с кидаловом народа в дикие рыночные условия без сдерживания цен. Это будет временная мера, а позднее можно будет и отдаться рыночным условиям. Нужен выжидательный баланс.

Набиуллина переживает, видимо, за судьбу своих банков, в лице их собственников и лишь затем, видимо, переживает за российское общество. Социально-экономического потрясения на данном этапе, связанном с внешнеполитической неопределённостью России, в связи с Украиной, не стоит организовывать. Это проблема национальной безопасности!



Кроме того, необходимо изучить то, на основании каких влияний и встреч Набиуллина пришла к такому выводу. В любом случае нужно обсуждение достойных и компетентных экспертов с учетом ситуационных факторов, а не классических линейно-исторических явлений экономики.

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