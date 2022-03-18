Виманы Древней Индии: то, что вводит в ступор мифологов и историков со всего мира

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18 марта 2022, 14:59 Александр Крохмаль, Журналист

Историю никто ещё не называл точной наукой. Она всегда была полна расхождений и загадок. Древние правители часто трактовали всё по-своему, и от того очень трудно бывает добиться успехов в поисках истины. Исследовать всё это – занятие весьма тяжёлое и даже изнурительное. Некоторые факты могут вызывать непонимание и даже недоумение. Но особенно странно выглядят упоминания о летательных аппаратах, если дело касается истории Древней Индии.

Эпос «Махабхарата» являющийся главным произведением давно ушедшей эпохи признаётся историками за мифы и легенды. Но если углубиться в детали, то можно сразу же задать вопрос: как именно люди додумались до такого? Если тогда и существовал аналог фантастического жанра, то он явно не должен был выходить за пределы возможного.





В индийской мифологии не раз прослеживались упоминания о древних летательных аппаратах. Их называли виманы, что в переводе с санскрита означают «обходящие». В индуистских и буддистских текстах под этим словом подразумевались таинственные воздушные дворцы или небесные колесницы высших существ. Упоминание виман прослеживается в текстах «Рамаяны». Изготовителем подобных колесниц является Майясура, повелитель загадочной расы асуров из нижних миров. Первым обладателем такого устройства стал Кубера, полубог, отвечающий за богатство. Как утверждают мифы, Кубера властвовал на Цейлоне, а колесницу подарил ему не кто иной, как сам Брахма, бог-творец из великих Тримурти. Говорилось, что вимана напоминает Солнце или некое светящееся облако. Она способна переместить своего владельца куда угодно, в любую точку - даже за пределы Земли. Всё время упоминалась её зашкаливающая яркость, которая буквально слепила глаза смертным.



В «Махабхарате» рассказывается о четырёхколёсной вимане Майясуры, асурского повелителя. Как упоминается в текстах, она имела «двенадцать локтей в длину». Также вызывает вопрос о её странном вооружении. Вимана Майясуры являлась не просто средством передвижения, а настоящим орудием смерти. Она могла посылать во врагов некие пылающие снаряды, которые испепеляли их в одночасье. Примечательно, что в древних текстах о создании виман рассказывается по-разному. Одни говорят, что их творцом являлся Майясура, а другие – указывают на загадочный народ «йони», под которым подразумеваются предки древних греков. В поэмах не раз говорилось в сравнении, что герои падают со своих слонов и коней так, как «небесные обитатели с виман». Если говорить о греческих предках, то и в мифологии Эллады имелось немало упоминаний о летающих колесницах, например, там полно сведений о солнечных колесницах Гелиоса и Аполлона.



В ступор вводят подробные описания наблюдений за поверхностью Земли, отмеченные в поэме Рагхувамша от древнего летописца Калидасы. Там расписано в деталях, как выглядит Индия с высоты птичьего полёта. Но каким образом автору поэмы удалось достичь столь сокровенных деталей? То же самое стоит отметить и в пьесе «Абхиджняна-Шакунтала», написанной тем же летописцем. В седьмом действии этой драмы рассказывается про Матали, возничего бога Индры, который вместе с правителем Душьянтой, путешествует на вимане. Вначале колесница пролетает над облаками, а потом начинает снижение. Калидаса подчёркивает, что когда вимана проходит через облако дождя, её «колёса» покрываются брызгами. Скорее всего, речь идёт даже не о колёсах, а о лопастях или неких устройствах, отвечающих за передвижение аппарата. Подробности полёта на вимане действительно вызывают недоумение. Ведь речь идёт о текстах древней цивилизации, существовавшей ещё задолго до открытия электричества.





Индийская мифология полна не только сведений о летательных устройствах, но и о супероружии. В «Махабхарате» не раз упоминалось применение таинственного «небесного оружия», которое могло уничтожать целые города. Но если отойти от мифов, то можно вспомнить до сих пор неразгаданную загадку города Мохенджо-Даро. Исследователи отмечали странности, связанные с его разрушением. Существует целая гипотеза, выдвинутая рядом учёных, по поводу уничтожения Древнеиндийской цивилизации в результате ядерной войны. Гипотеза носит название Атомной теории Дэвенпорта. Но было ли в те времена ядерное оружие, и почему в индийском эпосе так много упоминаний о летающих кораблях и «божественных» ОМП? Уфологи на полном серьёзе считают, что вся мифология индуизма – это и есть свидетельство о палеоконтактах Древнего мира. Но серьёзная наука эту теорию отвергает. Правда и ответов, которые могли бы удовлетворить человечество, она так же не даёт.



Из этого следует вывод, что мы ничего не знаем не только о древнеиндийской цивилизации, но и об истории человечества в целом. Соответственно, и вышеупомянутые виманы надолго останутся для нас вопросом, не имеющим никаких ответов.

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