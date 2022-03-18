Василий Васин: искусство избежать ответственности

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 марта 2022, 12:04

Правоохранительные органы могут снять все обвинения с экс-президента группы компаний R-Style и экс-бенефециара IT-интегратора Redsys («Редсис») Василия Васина, в биографии которого - многомиллиардные контракты с госструктурами, длинный шлейф скандалов и неоднозначных судебных решений, пишет «Независимая газета». Наблюдатели предполагают, что Василий Васин в очередной раз избежит судебного преследования, у него за эти годы могло появиться немало связей в судебных и правоохранительных органах.

В суде в Санкт-Петербурге в скором времени ждут рассмотрения уголовного дела в отношении Василия Васина, владельца компании Redsys и юриста компании Виктории Головкиной о завершении расследования которого сообщал “Коммерсант”. По его данным, по версии следствия, они в 2019 году скрыли от налоговых органов деньги, которые должны были направляться на погашение налоговой недоимки. «Осознавая», что все средства, получаемые фирмой, будут списываться на погашение долгов, господин Васин решил скрыть их, дав указание о перечислении средств на счета другой своей компании КСМ”, - отмечает издание.

Взлет компании, чьи годовые подряды лишь с ПФР составляли 5–6 млрд руб., многие связывали, как пишет “Коммерсант”, с “тесными отношениями Васина с бывшим совладельцем Промсвязьбанка и компании «Техносерв» Алексеем Ананьевым, который сейчас находится в розыске”.

В 2020 году компания Васина фактически разорилась, хотя еще в 2019 году Redsys выплатила более 160 млн руб. налогов. Причем, по данным издания, первоначально следствие полагало, что бизнесмен, скрывая деньги в составе группы лиц, намеренно не исполнял «конституционную обязанность каждого гражданина РФ» и нанес ущерб «интересам бюджетной системы Российской Федерации».

Впрочем, выслушав все эти доводы, суд отказал Следственному комитету России (СКР) в удовлетворении ходатайства о наложении на Васина даже запрета на определенные действия.

«Странное» банкротство преуспевающей компании и такое же «странное» освобождение Васина от обвинений в нарушении законодательства. Причем это решение правоохранительных органов, способное вызвать вопросы у людей даже далеких от юриспруденции, отнюдь не первое в длинной истории бизнеса Васина.

Год 2006: поставка компьютеров ПФР и завышенные цены.

Сотрудники Следственного комитета при МВД России 6 декабря 2006 года провели обыски в Пенсионном фонде РФ, а также в московском офисе IBM и крупных российских IT-компаниях "Ланит" и R-Style, сообщал «Коммерсант» в 2006 году. Следствие подозревало, что ПФР закупал оборудование для системы персонифицированного учета по завышенным ценам. Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

В 2004 году, как пишет издание, "Ланит" и R-Style поставили ПФР 15 тыс. персональных компьютеров IBM с мониторами Philips на общую сумму 300 млн руб. В ноябре 2005 года Пенсионный фонд купил у "Ланита" и R-Style 900 вычислительных комплексов за 303 млн руб. — 61,7 млн и 241 млн на компанию соответственно. Затем поставщики продали фонду 547 серверов IBM iSeries 400 за 643 млн руб., из них R-Style достались почти 340 млн. “Подозрения милиционеров сводятся к тому, что поставщики якобы продавали оборудование Пенсионному фонду по заведомо завышенным ценам, рассчитывая на так называемые откаты”, - пишет «Коммерсант», по словам источника которого “в российской IT-компании”, “откаты” на отечественном рынке ПК составляли тогда от 10% до 50% от стоимости контракта. На тот момент Василий Васин занимал должность президента группы компаний R-Style. Несмотря на громкую историю, скандал со временем затих. Васин остался на свободе, а у чиновников ПФР, судя по дальнейшему, не пропало желание и дальше иметь дело с его фирмами.

Год 2008, май: ПФР и контрабанда компьютеров.

В рамках уголовного дела о поставке компьютеров в Пенсионный фонд РФ может быть возбуждено дело — по статьям "Контрабанда" и "Уклонение от налогов", сообщал «Коммерсант» в мае 2008 года. По данным Следственного комитета при МВД РФ, компьютерная техника, которую IBM поставила фонду, была ввезена на территорию России с использованием фирм-однодневок по заниженной стоимости. Следствие тогда установило, что компьютеры для Пенсионного фонда приобретались дилерами IBM на российском рынке у фиктивных фирм, которые ввозили их с нарушением таможенного законодательства, существенно занижая таможенные пошлины. В сентябре 2006 года ПФР заключил контракты с шестью неназванными компаниями на поставку персональных компьютеров и вычислительных комплексов на сумму более чем 940 млн руб. В декабре стало известно, что следственный комитет МВД начал расследование уголовного дела по факту хищения сотрудниками ПФР денежных средств в особо крупном размере. Фигурантами расследования, в частности, как писал “Коммерсант” были названы ЗАО "Компания "Эр-стайл" Василия Васина, ЗАО "Ланит", ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия". В офисах компаний были проведены обыски. Однако в результате в деле оказался только один обвиняемый — сотрудник Пенсионного фонда Зоя Кирюхина, которой инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями. Василий Васин тогда просто упоминался в этой истории.

Год 2008, июнь: R-Style и реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

Одна из крупнейших российских IT-компаний R-Style попала в реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы (ФАС), писал в июне 2008 года «Коммерсант». Поводом для включения R-Style в перечень недобросовестных послужило решение Московского арбитражного суда от 22 февраля по иску Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (Госнаркоконтроль). В тексте постановления, размещенном на сайте суда, уточнялось, что ведомство подало иск из-за нарушения условий поставки ноутбуков RoverBook Voyager на сумму около 3 млн руб. Как сообщало издание, стороны подписали контракт на поставку 31 июля 2007 года, а сама поставка должна была завершиться до 4 августа того же года. По факту Госнаркоконтроль получил ноутбуки лишь 12 сентября 2007 года, но товар "не соответствовал спецификациям". Госнаркоконтроль потребовал поменять ноутбуки, но R-Style отказалась это сделать, сообщает издание. Президент R-Style Василий Васин тогда уверял, что "компания выполнила договоренности в полном объеме", а «несоответствие характеристик было в большую сторону, то есть мы поставили более мощные ноутбуки, чем планировалось». Почему Василий Васин решил облагодетельствовать Госнаркоконтроль «более мощными ноутбуками», не объяснялось.

2013-2015 годы: Банкротство преуспевающей R-Style.

Банкротство ООО «Эр-Стайл», как сообщало в 2016 году “Совершенно секретно”, было реализовано через “странный вексель” на 235 млн рублей, выданный офшорной структуре. У ООО «Эр-Стайл» было три собственника: Вячеслав Рудников (по данным издания, двоюродный брат Василия Васина) с долей 52,55%, Василий Васин с долей 19,45% и российский гражданин нигерийского происхождения Рилван Бамгбала с долей 28,05%. По данным “Совершенно секретно”, летом 2013 года Рудников запросил у Васина документы по хозяйственной деятельности компании. Однако Васин отказался предоставлять какую-либо информацию и переехал в другой офис со всеми сотрудниками и документами, а основателя фирмы Рудникова перестал пускать в офис.

Рудников, будучи обладателем самой большой доли в уставном капитале Общества, инициировал вопрос о снятии Васина с должности гендиректора, но неизвестным образом появилось судебное решение, согласно которому снять Васина и назначить нового директора компании можно только «единогласно». Это решение подтвердила апелляционная инстанция, а затем и кассационная, далее и Верховный суд, вопреки закону об ООО, в котором обозначено, что решения, кроме изменения устава и ликвидации компании, принимаются большинством голосов участников.

Абсурдность судебных решений еще и в том, что сам Васин был назначен 71% голосов. Как писало “Совершенно секретно”, вдобавок, в другой компании Рудникова, ООО «Фетикор», ровно с таким же уставом (просто один в один, с точностью до запятой) и таким же составом участников с такими же долями, суд вынес прямо противоположное решение − единогласия не требуется, а требуется большинство голосов, и это решение вступило в силу.

Как пишет “Совершенно секретно”, 10 марта 2014 года Васин выдал странный вексель на 235 млн рублей офшорной компании «Ферст Плейн Лтд». В дальнейшем вексель был передан уже другому офшору – «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ». И именно этот офшор заявил свои требования в суде и стал основным кредитором ООО «Эр-Стайл».

Суд, по всем правилам и разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ, должен был проверить обоснованность выдачи векселя, но не сделал этого. К тому же такая сделка является крупной, и Васин должен был провести собрание и получить разрешение от акционеров компании, однако они почему-то даже не были уведомлены.

Уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и умышленного банкротства ООО «Эр-Стайл» Василием Васиным по заявлению Рудникова так и не было возбуждено отмечало издание. Можно только предполагать, кто мог бы воздействовать на решения судов, включая Верховный суд, так, чтобы они отказались признать факты 100-процентного нарушения законодательства РФ? Руководство СКР? Генпрокуратура? Правительство? Администрация президента? В публичных биографиях Васина нет никаких сведений о его связях с высшими эшелонами российской власти. Однако сегодня IT-интеграторы имеют доступ к информации не менее значимой, чем когда-то имели евнухи при дворе султана.

Год 2021, февраль: дело ЦСКА, Васин вновь свободен.

В Московском гарнизонном военном суде в феврале 2021 года рассматривалось уголовное дело в отношении экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаила Барышева, сообщал «Коммерсант». Полковник с сообщниками обвинялся в получении взяток и махинациях. По версии следствия, экс-директор ЦСКА и его подчиненные получили 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний Redsys (компания Василия Васина, однако он сам в публикации не упоминался), «Форвард» и «Пять семерок», которым было предоставлено право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами, спортивной экипировкой и транспортом. Обвинения в даче взяток предъявлялись и руководителям компаний, но их уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

«Деятельное раскаяние» - хорошая формулировка, остается только гадать, не скрывается ли за ней чей-то звонок с приказом «не трогать»?

Год 2022, февраль: взятки на 250 млн и никакого наказания.

СКР в конце февраля 2022 года прекратил уголовное преследование сразу семерых подозреваемых по делу о получении взяток сотрудниками ПФР, также сообщил «Коммерсантъ». Среди избежавших суда бывший вице-президент IT-холдинга «Техносерв» Андрей Богомолов, директор департамента по работе с госструктурами компании Игорь Ким и экс-владелец IT-интегратора Redsys Василий Васин. Представители этих фирм, по материалам дела, передавали взятки менеджменту ПФР, получая взамен миллиардные контракты на поставку компьютерной техники.

По данным “Коммерсанта”, решение следствия в отношении предпринимателей основывалось на примечании к ст. 291 УК РФ (дача взятки), согласно которому взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности, если он «активно» способствовал раскрытию преступления либо добровольно сообщил о нем правоохранительным органам.

По подсчетам СКР, по контрактам, которые были заключены при участии фигурантов дела, в ПФР было поставлено различного оборудования на сумму около 10 млрд руб. Общая сумма взяток, как отмечает профильное издание CNews, переданных ответственным сотрудникам ПФР, составила 250 млн руб.

Оценку «активности» взяткодателя полностью определяет следствие, которое может не предъявить суду обвинение и взяткодателю ничего не грозит. Такая лояльность со стороны следствия применяется не ко всем, а только к избранным. Неужели среди них Василий Васин занимает особое место?

Как можно понять из материала издания, семь лет назад неустановленные лица из числа «высшего руководства» ПФР, осведомленные об объеме финансирования закупок в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, предложили за ежемесячное вознаграждение передавать представителям Redsys и «Техносерва» служебную информацию о предстоящих госзакупках, согласовывать данные при составлении технических заданий к ним и формировании максимальной стоимости контракта с учетом пожеланий бизнесменов, а также оказывать другие услуги, необходимые для выигрыша тендеров. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года.

Компания «Редсис» занималась подготовкой техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов. “Со стороны «Редсиса» в схеме участвовал Василий Васин. В Следственном комитете полагают, что он привлек к участию в схеме нескольких топ-менеджеров своей компании”, - пишет CNews. Однако у СКР претензий опять не возникло.

Вместо заключения.

В этих историях наглядно отражаются характерные черты российского бизнеса, чиновничьего мира и правоохранительной системы. У нас часто бывает, что тендеры для государственных структур выигрываются путем странных операций, государство теряет деньги на поставках продукции по завышенным ценам, следственные органы отпускают взяточников за «деятельное раскаяние», а суды, даже высокого ранга, освобождают от ответственности людей, допустивших абсолютно очевидные нарушения законодательства РФ.

Но складывается впечатление, что в случае с Василием Васиным можно предполагать наличие еще чего-то, возможно, связей на самом верху российской элиты. Без таких связей сложно объяснить упорное желание чиновников ПФР заключать сделки именно с компаниями Васина.

Ближайшие знакомые Васина не раз обращали внимание СМИ на то, что за годы работы он мог обрасти связями с чиновниками различных госслужб и ведомств, рассказывали о возможных связях в аппарате Администрации президента, Прокуратуре и Следственном комитете.

12 февраля 2022 года Васину исполнилось 60 лет. Можно предположить, что сегодня у бизнесмена осталось достаточно налаженных связей и во власти, и в бизнесе, и в силовых органах. Предприниматель полон сил и энергии, и возможно, мы еще станем свидетелями не одного судебного процесса, в котором будет упоминаться имя Василия Васина.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции