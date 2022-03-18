О контроле за нецелевым использованием кредитов в условиях санкций

Около десяти лет занимаюсь проблемами экономической психологии. Преподавал в вузах психологию финансов, психологию денег, психологию бизнеса. Имею множество научных статей по проблемам финансовых акций (взяткомании, кредитомании и игромании мировой экономики).
Вот мои некоторые тезисы по экономической психологии, связанными с российской экономикой в условиях экономического американского бандитизма и мошенничества, называемых санкциями в отношении России:
1. Процентная ставка нынешних кредитов в силу инфляции уже через несколько месяцев будет привлекательной. Некоторые предприниматели рады уже брать кредит под 50 процентов, но им не дают банки. Вспомним 90-е. Вспомним процентную ставку. Уже тогда в условиях мощной инфляции было выгодно брать кредит. И эта возможность была лишь у избранных.
Таким образом, необходим жёсткий контроль за нецелевым использованием кредитов, которые могут направляться избранными лицами на покупку не только валюты, но и на преступные спекуляции, а также на скупку отечественных и государственных ценностей. Главное чтобы не было воровства капиталов в этот критический для России период.
Клепто-психология - это сложная проблема и оперативно не решаемая.
2. Сейчас в большей мере будет решаться проблема занятости, а не прока и убыточности предприятий. Поэтому не стоит забывать о том, что от труда россиян должен быть прок для экономики России.
3. Своё дно российская экономика по-настоящему почувствует только тогда, когда США и Запад почувствуют дно своих санкций, то есть, тогда, когда санкции будут исчерпаны.
4. Заговорили об оперативном открытии заводиков. Сбацать их быстро не удастся. Всё это пока защитно-психологическая реакция.
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