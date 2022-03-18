Подберезкин: США могут признать русских расово неполноценными, то есть теми, кто подлежит сегрегации или уничтожению

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18 марта 2022, 07:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Империя лжи» Запада бессильна против правды и справедливости и что Россия продолжит доводить свою позицию для всего мира.

Западные власти «сорвали все маски приличия» и показали свою «истинную натуру», запрещая все русское, констатировал российский лидер.

«Миллионы русских, которые в разное время уехали в США, в один прекрасный момент могут быть просто изолированы, - заявил «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. - Конфликт Америки с Японией в 1941 году после нападения на Перл-Харбор показал, как американцы очень быстро могут изолировать в концлагеря сотни тысяч этнических японцев, являвшихся, заметьте, гражданами США. Так что я не удивлюсь, если русофобия и ненависть к России достигнет таких масштабов, что там будут образованы лагеря, в которые изолируют русских эмигрантов или русскоязычную часть населения США».

Накануне Владимир Путин отметил, что во многих западных странах людей только за то, что они «родом из России», подвергают настоящей «травле», отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей.

Подберезкин считает, что если США захотят, то по суду «элементарно» могут признать нас, русских, даже расово неполноценными, то есть теми, кто «подлежит сегрегации, а может быть, и уничтожению». И для Америки в этом не будет ничего удивительного, считает профессор, ведь именно «они допустили» то, что в прошлом веке сделал немецкий фашизм.

По словам Владимира Путина, Запад сорвал с себя все маски приличия, и действует абсолютно «по-хамски». Российский лидер напомнил, что на Западе сегодня запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь «отменить» Россию.

«Меня всегда смущало и смущает, - продолжает Алексей Подберезкин в разговоре с «АН», - что мы до сих пор замалчиваем тот факт, что в нападении гитлеровских нацистов на Советский Союз принимало участие еще два с половиной миллиона европейцев, условно говоря, от латышей до французов. А ведь это означало лишь одно - не только еврейский, но и русский геноцид. Однако мы почему-то стыдливо замалчиваем данный исторический факт, но, между прочим, расплачиваемся за это и сейчас».

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