Эксперт: Кризис во взаимоотношениях России и Запада является репетицией последующего кризиса Запада с Китаем

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17 марта 2022, 23:54 Герман Напольский

Нынешний кризис взаимоотношений России и Запада является репетицией грядущего, возможно, более масштабного кризиса взаимоотношений Запада с Китаем. Об этом заявил доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России Илья Дьячков 17 марта на заседании круглого стола на тему перспектив российско-корейских отношений в контексте текущего кризиса.

По его мнению, несмотря на то, что Южная Корея всегда считалась союзником США, необходимо учитывать то, что данные взаимоотношения всегда были ровными, и санкции всегда были лишь способом удовлетворения интересов Соединенных Штатов.

"Такой энтузиазм, который Япония проявляет по санкциям в отношении России, Сеул не демонстрирует.

И это является одним из оснований для того, чтобы сохранить позитивный потенциал политических отношений, которые не являются конфликтными. Не такими близкими, конечно, как с Китаем, но всё же..." - добавил Илья Дьячков.

Кроме того, с учетом восприятия Китая Западом как экономической угрозы себе, вполне может быть, что, отработав сейчас технологии "экономического сдерживания" на России, Запад впоследствии применит эти технологии на Китае.

Еще одной причиной, влияющей на отношения Южной Кореи к основным геополитическим игрокам, к основным мировым событиям, по мнению доцента кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александра Воронцова, является неопределенность в самой южной части корейского полуострова.

По его мнению, южнокорейский бизнес, скорее всего, полностью из России не уйдет (одной из причин этому также является угроза замещения сегмента рынка китайскими аналогами - ред.).

Правительство Южной Кореи с большой вероятностью позволит предпринимателям самим выбирать дальнейшие действия: уходить с российского рынка, сокращать объемы или же оставлять их на прежнем уровне. Поэтому, предположил востоковед, сейчас бизнес берет паузу, размышляет, но не покидает Россию.

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