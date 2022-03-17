Эксперт: Высказывания избранного президента Южной Кореи по Украине обратили на себя внимание

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17 марта 2022, 23:48 Герман Напольский

Высказывания избранного президентом Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что российская военная операция на Украине является "угрозой общим ценностям, атакой на свободу и демократию во всем мире" (в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном - ред.), не могли не обратить на себя внимание. Об этом заявил доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД России Илья Дьячков в Москве 17 марта на заседании круглого стола на тему перспектив российско-корейских отношений в контексте текущего кризиса.

По его мнению, данные высказывания еще раз свидетельствуют о том, что Южная Корея не может не поддерживать Соединенные Штаты Америки, и в данном вопросе, и во многих других, так как на ментальном уровне населения зафиксировано то, что данная страна является союзницей США.

"Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может оказаться для США не очень приятным партнером, но предсказуемым. Одни что-то говорят, как-то берут под козырек, некоторые садятся на стул боком и объясняют, что это была дипломатическая победа. И высказывания нового южнокорейского президента нужно рассматривать, исходя из этой градации", - добавил эксперт.



Ученый секретарь Института Дальнего Востока РАН, доцент кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Людмила Захарова, развивая тему, отметила, что нынешние отношения России и Южной Кореи в экономике сохранят статус-кво, и одним из оснований для такого прогноза является жесткая конкуренция товаров из Южной Кореи и Китая на мировых рынках.

"Пусть в политике нам стратегического партнерства достичь не удавалось, но в экономике достижения есть, объясненные взаимной дополняемостью экономик. В 2014 году, когда западные страны вводили санкции, то официально Южная Корея к ним не присоединилась. Неофициально она их, правда, была вынуждена соблюдать, в связи с огромной зависимостью своей экономики от экономики США. Теперь, правда, такого не выйдет, в том числе в связи с ситуацией вокруг Украины", - добавила Людмила Захарова.

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