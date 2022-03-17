Грузинская оппозиция требует от власти серьёзной поддержки Украины

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17 марта 2022, 23:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Грузии на фоне российской спецоперации на Украине продолжаются ожесточённые споры политиков. Заявление председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе вызвало сильное отторжение среди оппозиционных фракций.

Политик ещё раз отметил, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, и это решение неизменно. Но оппозиционеры его слова жёстко раскритиковали. Экс-президент Саакашвили, находящийся в данный момент в заключении, призвал нынешнего руководителя страны Саломе Зурабишвили немедленно отправиться на Украину в знак солидарности. Он также сказал, что готов самолично пойти на это. Однако представители правящей партии продолжают стоять на своём. Конфликт с Россией из-за Украины, по их мнению, может привести к фатальным последствиям. И именно поэтому они не будут идти на серьёзный дипломатический скандал.



Ираклий Кобахидзе недоволен тем, что в оппозиции постоянно поднимается вопрос Украины. Особенно ему претят требования чуть ли не напрямую включиться в конфликт. Оппозиция, в свою очередь, усиливает давление на власти и требует принятия санкций. Кобахидзе пришлось напомнить своим оппонентам, что после кратковременной грузинско-российской войны 2008 года, никто никаких санкций не вводил. «Более того», - отметил политик, «В 2010 году правящее «Национальное движение» предприняло шаги для создания безвизового режима с РФ, и вскоре полностью его установило». При этом, Кохабидзе заявил, что Грузия солидарна с Украиной в вопросах возникшего кризиса. Но он не понимает, как можно требовать из-за этого санкций, если они не были введены в 2008 году, когда ситуация на Кавказе накалилась до предела. Председатель «Грузинской мечты» призвал оппозицию перестать действовать подло и раскачивать ситуацию в стране.

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