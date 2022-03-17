Эксперт: Санкционное давление - обоюдоострый меч

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17 марта 2022, 18:36 Герман Напольский

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Абсолютно все санкции можно считать обоюдоострым мечом. Об этом заявил вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований (Китай) Нельсон Вонг в Москве на заседании круглого стола «Порочный круг санкций: могут ли Россия и Запад удивить друг друга?», организованного дискуссионным клубом "Валдай".

Причем некоторые из санкций, по мнению эксперта, носят абсолютно неразумный характер.

"Очень многие из них введена под политическим давлением, даже в ущерб благополучию своих государств. Таким образом, экономические последствия этих санкций представляются очень сомнительными", - добавил Нельсон Вонг.

При этом некоторые из санкций, продолжил он, имеют иррациональный характер - как, в частности, санкции с разрывом контрактов российских певцов и дирижеров на Западе.

Он также добавил, что некоторые страны намерены продолжать отношения с Россией несмотря ни на что. Об этом, к примеру, сказал Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

На вышеупомянутом мероприятии также звучало, что в отношении России поменялась сама парадигма санкционный войны. Вместо точечных мер, рассчитанных на долгосрочное накопление резерва, речь идёт о попытке нанести сокрушительный удар по экономике в кратчайшие сроки с целью её полной дестабилизации. Такие действия чреваты инфляцией, дефицитом импорта, сокращением ресурсной базы экономики.

Вместе с тем за последние восемь лет была проделана значительная работа по созданию эффективной и суверенной финансовой инфраструктуры. Санкции не парализовали финансовую систему. Национальная платёжная система, Система передачи финансовых сообщений и другие инструменты позволяют сохранять работоспособность финансовой инфраструктуры внутри страны. Россия готовит серию ответных контрмер, добавила Екатерина Арапова.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Афонцев, указал на реальную угрозу отключения от SWIFT всей российской финансовой системы. Говоря об отдельных отраслях экономики, он добавил, что подробно обрисовывать динамику пока рано, но уже ясно, что санкции обрушат всю точную микроэлектронику и создадут большие проблемы в сфере транспорта. Анализируя общие тенденции санкционного давления, Афонцев подчеркнул, что санкции – экономический инструмент для достижения политических целей. «Чтобы понять, как они будут влиять экономически, нужно понять, какие цели здесь ставятся», – считает он. Так, США, по словам учёного, реализуют долгосрочную стратегию, направленную на ограничение экономического потенциала России и её возможности достигать внешнеполитических и оборонных целей.

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