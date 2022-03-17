Хитрый финт Эльвиры Набиуллиной

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 марта 2022, 13:24 Борис Иванов

В последнее время наиболее животрепещущий вопрос (кроме войны на Украине, разумеется) – это вопрос «а зачем Центробанк перевёл за рубеж примерно 300 миллиардов долларов своих золотовалютных резервов»? (Замечу: «перевёл» - не значит, что погрузил их – резервы – на корабль и отправил в некий буржуинский банк. Это просто запись в каких-то банковских гроссбухах). Как только и кто только не ругал председателя Центробанка Набиуллину! Даже предателем с экранов ТВ называли!

А я задумался. Ну не может такая операция осуществиться по решению только Набиуллиной! Наверняка и Мишустин, и Путин дали добро на сей манёвр. Они что, не понимали, чем это может грозить? Или полагались на джентльменское слово западных деятелей? Ну-ну! Вот эти сомнения и заставили меня задуматься – а зачем это было сделано, что за этим кроется?

Ответ услышал недавно, в малозаметной фразе министра финансов Силуанова. На вопрос журналиста о зарубежных долгах он скучным обыденным голосом ответил (передаю своими словами, но смысл точный):

- Попробуем платить в валюте. Не получится – будем оплачивать в рублях.

Попробуем представить себе, как это может происходить, что называется, на земле. Не будучи экономистом или, не дай бог, финансистом, я вижу процесс так.

В недалёком будущем России предстоит платить по облигациям, так называемым евробондам, выпущенным ранее и купленным многими западными фирмами, корпорациями, фондами, банками. Добавим к этому кредиты, взятые, например, «Роснефтью» или «Северсталью» в зарубежных банках. Платить надо в долларах, но долларовые расчёты США обрубили. Контрагенту нет дела до наших трудностей, он требует вернуть долг. Конечно, можно было бы набить пару чемоданов валютой и на перекладных добраться за океан. Но ведь конфискуют на таможне наши чемоданы! Парадокс: деньги есть, а вернуть их не можем, кто-то посторонний хватает за руки.

Вот тут-то и пригодится финт Набиуллиной. Конечно, не совсем безупречный. Но всё же, всё же…

Много лет назад – во времена Ельцина - была у меня небольшая производственная фирма. Часть необходимых изделий мы получали из Италии. Чтобы заплатить поставщику, нужно было у своего банка купить на рубли валюту и лишь потом банк переводил валюту за рубеж. ПЛАТЁЖ В РУБЛЯХ БАНК НЕ ПРИНИМАЛ. Сейчас, как я представляю, будет иначе. Вы производите в своём банке оплату долга в рублях. Затем извещаете клиента (возможно, вместе с банком), что на его счёт перечислены рубли (по какому курсу, каковы затраты на конвертацию – это вопрос решаемый). Клиент может взять эти рубли и через свой банк купить у нашего Центробанка хоть доллары, хоть золото - мы это ему гарантируем.

Ах, ваш банк не может это сделать из-за запрета правительства?

Ну-у, ребята это не наши проблемы, мы свои обязательства выполнили! Как говорится, арриведерчи (по-итальянски это до свидания).

Вы, товарищ, недовольны таким способом расчётов? В суд, в суд. Только вот на ваш суд явиться не могу, под санкциями, понимаешь ли.

Примерно такую картину я представляю себе с переводом части резервов Центробанка за рубеж. И последнее: не надо по поводу и без повода сразу ругать начальство, тем более начальство очень высокое! Ей-богу, оно – начальство – никак не глупее нас с вами, а информации о произошедшем и тем более о предстоящем имеет много больше.

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