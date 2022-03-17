Нельсон Вонг: Конфликт на Украине поможет остановить харизматичный лидер

Для того чтобы Россия и Украина пришли к мирному соглашению, нужен харизматичный посредник. Об этом заявил вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований (Китай) Нельсон Вонг в Москве на заседании круглого стола «Порочный круг санкций: могут ли Россия и Запад удивить друг друга?», организованного дискуссионным клубом "Валдай".
В настоящее же время, по его мнению, очень много внимания приковано к санкциям "и в одну, и в другую сторону".
"Но несмотря ни на что нельзя забывать и про повседневную реальность - к примеру, про девальвацию рубля", - добавил эксперт.
Также он высказал мнение, что нынешний украинский кризис становится началом конца доминирования США, и начался он тогда, когда фактически терпение России оказалось исчерпанным.
"И приведет ли ситуация к третьей мировой войне или к реальному началу многополярного мира - этот вопрос остается без ответа", - добавил Нельсон Вонг.
"Но как бы там ни было, нужно сострадание для невинных россиян и украинцев, которые под воздействием военных действий чего-то лишились", - также отметил эксперт.
Следует также отметить, что на похожую тему в Минске высказался и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Центральному телевидению Китая. Он, в частности, сказал, что демократические ценности, за которые радеет Запад, (в том числе обосновывая свои действия на Украине - прим. ред.) на самом деле являются ширмой для того, чтобы "обеспечить доминирование западной цивилизации".
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