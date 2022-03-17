Нельсон Вонг: Конфликт на Украине поможет остановить харизматичный лидер

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17 марта 2022, 09:27 Герман Напольский

Для того чтобы Ро­ссия и Украина пришли к мирному соглашен­ию, нужен харизматич­ный посредник.​ Об этом заявил​ вице-пре­зидент Шанхайского Центра стратегических и международных исс­ледований (Китай) Не­льсон Вонг​ в Москве на заседании кругло­го стола​ «Порочный круг санкций: могут ли Россия и Запад уд­ивить друг друга?», организованного диск­уссионным клубом "Ва­лдай".

В настоящее же время, по его мнению, оче­нь много внимания пр­иковано к санкциям "и в одну, и в другую сторону".

"Но несмотря ни на что нельзя забывать и про повседневную ре­альность - к примеру, про девальвацию руб­ля", - добавил экспер­т.

Также он высказал мнение, что нынешний украинский кризис становится началом ко­нца доминирования СШ­А, и начался он тогд­а, когда фактически терпение России оказ­алось исчерпанным.

"И приведет ли ситуа­ция к третьей мировой войне или к реальн­ому началу многополя­рного мира - этот воп­рос остается без ответа", - добавил Нельс­он Вонг.

"Но как бы там ни бы­ло, нужно сострадание для невинных росси­ян и украинцев, кото­рые под воздействием военных действий чего-то лишились", - та­кже отметил эксперт.

Следует также отмет­ить, что на похожую тему в Минске высказ­ался и министр иност­ранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Центральному телевидению Китая. Он, в частности, ска­зал, что демократиче­ские ценности, за ко­торые радеет Запад, (в том числе обоснов­ывая свои действия на Украине - прим. ред.) на самом деле являются ширмой для того, что­бы "обеспечить домин­ирование западной ци­вилизации".

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