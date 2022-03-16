Родительские чаты: что делать во время конфликта

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 марта 2022, 20:34 Ксения Калуга

С родительскими чатами сталкивается практически каждый взрослый. Однако для некоторых мам и пап такие беседы стали настоящей головной болью. Обсуждение даже самого безобидного вопроса может вызвать споры между участниками группы. Почему так происходит и что делать в подобной ситуации? «Аргументы недели» решили разобраться.

Почему чаты стали сильным раздражителем, если создавались для пользы?

Как поясняет психолог Эдуард Лобастов, создание любых общих групп в мессенджерах изначально носит позитивный характер. У людей есть возможность оперативно решить вопросы коллектива и прийти к общему мнению. Однако с течением времени чаты могут стать настоящим раздражителем для пользователей приложений. Эксперт приводит несколько причин:

1. Большое количество сообщений. Некоторые родители в чатах проводят свободное время и сливают все свои мысли, в том числе и негативные. Человек, которому ежесекундно приходит оповещение на телефон, вынужден отвлекаться от работы или других важных дел, чтобы заглянуть в телефон и в очередной раз убедиться, что ничего важного не произошло. После десятого сообщения за 15 секунд это начинает нервировать, говорит эксперт.

2. Родительский чат – место, где сосредоточено очень много малознакомых людей с разным мировоззрением, пониманием культуры, норм поведения и коммуникационными способностями. Таким образом, то, что приемлемо писать одним людям, может быть совершенно неприемлемо для другого человека.

3. Искажение восприятия. Кто-то может написать текст, подразумевая у себя в голове безобидную шутку, однако собеседник может воспринять сообщение иначе и агрессивно отреагировать. Почему это происходит? Через переписку мы не можем передать свое настроение, интонацию и другую невербальную составляющую коммуникации.

Если в чате произошёл конфликт, как правильно себя вести?

Во время конфликта важно тщательно обращать внимание на форму и содержание письма. Имеет смысл не только что человек пишет, но и как преподносит информацию. «Постарайтесь, чтобы слова отражали максимально точный смысл, который вы хотите донести до собеседников», – объясняет психолог Марина Романовская. Интонацию в сообщении будет сложно разобрать, поэтому стоит лишний раз уточнить, что имел в виду автор. Не надо додумывать за другого человека, будьте вежливы и тактичны, используйте правила этикета, рекомендует психолог. Однако, если конфликт уже начался, лучше отложить разговор на какое-то время и переключиться. «Когда эмоциональное напряжение спадёт, вернитесь к разговору, перечитайте сообщения ещё раз. Разделите ответственность между собой и собеседником. Предложите конструктивный способ решения конфликта: компромисс или сотрудничество», – подсказала Романовская.

Психолог Эдуард Лобастов утверждает, что лучший конфликт, это тот, которого всё же удалось избежать. Однако бывают случаи, когда это сделать невозможно. Кроме того, существует большое количество людей, которым написать гораздо легче, чем сказать при личной встрече, подчеркнул специалист. «Почему происходит конфликт? Если в общих чертах, то в результате столкновения между собой двух разных мировоззрений. В любом случае, если у вас есть к кому-то претензии, то лучший вариант – предъявить их лично», – объясняет Лобастов.

В случае, если конфликта не избежать, специалист рекомендует соблюдать следующие правила:

1. Желательно не конфликтовать в общем родительском чате, а написать в личные сообщения человеку, с которым назревают разногласия.

2. Не переходить на личности. Несмотря на бушующие внутри эмоции, не надо опускаться до обсуждения личностных качеств человека и поиска в нем недостатков.

3. Не отходить от темы конфликта. Очень часто в результате перепалки на одну тему люди, цепляясь за любое слово, через 10 минут ругаются по поводу вещей, которые никак не связанные с предметом спора.

Конфликт закончился. Как действовать при живом общении?

Если спор в родительском чате закончился, это не означает, что он разрешился. Встретив своего оппонента на собрании или на улице, важно подойти и спокойно обсудить проблему. «Можно сказать: «Мне жаль, что между нами случилось недопонимание, и мне хотелось бы, что мы не игнорировали друг друга, а просто соблюдали правила вежливости. Нашим детям ещё долго учиться в одном классе, значит, нам придётся видеться не раз. Нам всем будет легче, если мы будем держать нейтралитет в отношениях», – предлагает Романовская.

Если конфликт сказывается на ребенке, замалчивать проблему нельзя. Следует заручиться поддержкой классного руководителя, завуча или школьного психолога и обсудить вопрос, говорит эксперт.

Когда спор закончился словесной перепалкой, и к общему мнению прийти не удалось, но вам хочется довести дело до логического завершения лично, то стоит помнить о важных вещах. «Общаясь с человеком, с которым возник спор, продемонстрируйте своё желание прийти к общему мнению и урегулировать конфликтную ситуацию миром. При этом сохраняйте спокойствие и уравновешенность. Не вспоминайте те плохие вещи, которые вы написали друг другу в чате. Это может привести к развитию конфликтной ситуации. Также постарайтесь «примерить на себя» точку зрения другого человека, и объясните, что вы можете его понять и готовы выслушать, после чего попросите его выслушать ваше мнение», – рекомендует Лобастов.

В любом случае лучше лишний раз промолчать, чем ввязаться в очередной конфликт. Если этого сделать не получилось, то стоит урегулировать его, примирить враждующие стороны. В противном случае этим могут заняться полиция и суд, подытожил эксперт.

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