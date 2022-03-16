По мнению экспертов из РФ, «стелс-омикрон» может стать доминирующим в мире

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16 марта 2022, 13:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Ещё недавно в конце прошлого года в мире заговаривали об африканском штамме «омикрон», выявленном в ЮАР и Ботсване.

Теперь же речь касается «Дельтакрона» и нового африканского варианта, известного под именем «стелс-омикрон». Отдельные российские эксперты прогнозируют распространение данной формы «ковида» по всем территориям нашей планеты. Например, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что подвариант «омикрона» ВА.2 в скором времени может стать преобладающей формой вируса в целом мире. Он заявил, что подвариант обладает куда большей заразностью, чем все остальные мутации.

Некоторые эксперты из области здравоохранения и аналитики согласны с Михаилом Мурашко. В соцсетях сведения о новом варианте коронавируса активно обсуждаются. Люди опасаются, что на фоне напряжённых политических событий в мире, может возникнуть новая волна пандемии. В таком случае, вакцинным предприятиям придётся снова работать в полную силу и создавать очередные препараты. Сообщается, что подвариант ВА.2 уже зафиксирован в Германии и Китае. В ФРГ проходят слухи о рекордном количестве заболевших. Согласно проведённым исследованиям, этим штаммом чаще всего заражаются дети и подростки.

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