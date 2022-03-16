О некоторых контурах будущего России

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 марта 2022, 13:06 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: AFP, Yuri KADOBNOV

1. Российская экономика пока выжидает и не предпринимает ничего такого, чтобы заняться производством доморощенного. Конечно, любой системе проще вернуться в своё исходное состояние, благодаря отмене санкций. Запад тоже не желает нашего развития и поэтому будет делать всё, чтобы мы опять стали страной-юзером, то есть, только покупателями импорта и продажниками сырья.



2. Но для того, чтобы заняться разрешением экономических проблем, необходимо выйти на стабильное состояние с Украиной. Чтобы завелись механизмы адаптации и определённости, позволяющей планировать жизнеутверждающие планы экономики. В противном случае будет истощение и подвешенность страны, для которой экономические проблемы будут вторичными.



3. Когда закончится субъективное брюзжание лидеров Евросоюза? Объективное берёт своё! Только нужно время. Китай это знает. И тихо наблюдает. Порой, полезно сидеть на Берегу Мира и ждать как по Реке Мира проплывет нечто.



4. Два международных субъекта занимаются миропорядком, а третий лишь полумолча наблюдает, ожидая, что мир станет жёлтым.

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