Аргументы Недели Мнение 13+

О некоторых контурах будущего России

, 13:06

О некоторых контурах будущего России
Фото: AFP, Yuri KADOBNOV

1. Российская экономика пока выжидает и не предпринимает ничего такого, чтобы заняться производством доморощенного. Конечно, любой системе проще вернуться в своё исходное состояние, благодаря отмене санкций.  Запад тоже не желает нашего развития и поэтому будет делать всё, чтобы мы опять стали страной-юзером, то есть, только покупателями импорта и продажниками сырья.

2. Но для того, чтобы заняться разрешением экономических проблем, необходимо выйти на стабильное состояние с Украиной. Чтобы завелись механизмы адаптации и определённости, позволяющей планировать жизнеутверждающие планы экономики. В противном случае будет истощение и подвешенность страны, для которой экономические проблемы будут вторичными.

3. Когда закончится субъективное брюзжание лидеров Евросоюза? Объективное берёт своё! Только нужно время. Китай это знает. И тихо наблюдает. Порой, полезно сидеть на Берегу Мира и ждать как по Реке Мира проплывет нечто.

4. Два международных субъекта занимаются миропорядком, а третий лишь полумолча наблюдает, ожидая, что мир станет жёлтым.

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