ГМО идет в атаку

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16 марта 2022, 12:56 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Во всем мире шок и трепет: из-за ситуации на Украине под угрозой весь вселенский продовольственный рынок! Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) паникует: «Конфликт на Украине непосредственно скажется на мировых ценах на продукты питания. В глобальном масштабе они вырастут на 8-22 процента». Ещё бы — на наши две страны приходится более трети общемирового объема экспорта зерновых.



Разговор о ценообразовании на мировом продовольственном рынке тема крайне интересная. Но сегодня о другом. Почуяв, как гиены запах катастрофы, в атаку пошли транснациональный корпорации, продающие ГМО семена и готовую продукцию. Россия, один из последних бастионов противников ГМО, под прицелом.



Напомним, что продукция ГМО без всяких исключений запрещена в нашей стране «Стратегией национальной безопасности РФ» (СНБРФ), утвержденной указом президента. В «Доктрине продовольственной безопасности РФ» развиваются все положения СНБРФ и дополнительно учитываются положения «Стратегии экономической безопасности РФ (СЭБРФ) на период до 2030 г.».



Однако, как говорится, очень хочется денег, и корпорации ищут малейшие лазейки, чтобы просочится на российских рынок семян. Например, активно внедряется в сознание постулат, что генное редактирование не есть ГМО. Но это прямая подмена понятий.



25 июля 2018 года Европейский биологический арбитраж в Люксембурге единогласно приравнял все методы ГР к методам создания ГМО. А генетики Англии установили, что самый рекламируемый метод геномного редактирования - CRISPR/Cas9 - вызывает десятки и даже сотни неконтролируемых мутаций в других частях генома. А в Китае «геномных редакторов» за использование CRISPR/Cas9 при лечении людей - сажают в тюрьму, - комментирует мошенничество бывший директор Института растениеводства им. Вавилова, академик РАН Виктор Драгавцев.



Но кто в России знает о решении какого-то там биологического арбитража?! Даже в Российской академии наук, где казалось бы дураков не должно быть по определению, недавно открыли пока не «Окно Овертона», но форточку точно. На Президиуме РАН обсуждали «устаревшие российские законодательные нормы», мешающие плодотворному развитию генно-модифицированных организмов. А что указы президента уже не указы?



Зачем явную фальсификацию пропихивают через РАН, понятно. Академия до сих пор, несмотря на потоки лжи, льющейся на нее, пользуется доверием общества. Да и сама тема: проклятые законотворцы мешают априори положительному и даже спасительному для страны прогрессу в сельском хозяйстве вызывает сочувствие в обществе. Надо признать — сильный ход.

Главный лоббист ГМО в России — это компания Байер, точнее его недавно купленное подразделение печально известная Монсанто. Заметьте, несмотря на прямые указания и американских, и немецких властей она не ушла с российского рынка! И это, конечно, выдается за любовь к русским березкам...

Эксперты Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ, созданного для Байера и под Байер, не имеющие даже профильного образования (юристы, экономисты и прочее), в центральных СМИ просто врут: «Традиционная селекция, которую практикует Россия — это отсталость от мирового прогресса! Генное редактирование — наше все!» И, судя по агрессивности риторики, в их победу над здравым смыслом, а главное, над нашим здоровьем вложено немало сил.



Почему ГМО нельзя называть наукой? Куда спрятался от горе-генетиков ген урожая? Все, что Вы хотели знать о ГМО, но боялись спросить — читайте только на сайте «АН».

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