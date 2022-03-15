Генерал Гуров: на Украине с начала 90-х разрывали наш общий культурный код

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15 марта 2022, 21:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Российские военные полностью заняли Херсонскую область Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, наши военные на юге взяли города Мелитополь, Бердянск и блокировали Мариуполь, бои в котором идут в настоящее время. Наши войска в освобожденных городах встречают со словами «Восемь лет мы этого ждали!», «Давайте уже, наводите здесь порядок!» и т.п., однако, с другой стороны, есть там и недовольные…

«Увы, далеко не весь украинский народ сегодня падает к нам в объятия, - сказал «АН» депутат Госдумы III-V созывов, генерал-лейтенант МВД, профессор Александр Гуров. – За время «незалежности» там подросло много людей, и тем, кому было два года, стало 32, так что народ, скажем прямо, изменился. Все это, конечно, нам надо учитывать. Национализмом сегодня там пронизана значительная часть молодежи, потому что подросло уже два поколения, а также вся политическая элита. И это возникло далеко не вчера».

Как в очередной раз подчеркнул представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

«А ведь я хорошо помню, что еще в самом начале 90-х гг. украинцами было принято решение о разрыве культурного кода между Украиной и Россией, - продолжает экс-депутат. - Тогда в Думе мы бурно обсуждали этот вопрос. Что такое - культурный код? Это сама культура, язык, традиции, ценности, вера... Понимая, что мы два братских народа, что нас друг от друга не отделить, всё исторически перемешалось родственными и многими другими связями, они с 1991 года начали делать, я бы сказал, очень остроумные, четкие и последовательные шаги для того, чтобы разорвать все это. Кстати, сегодня каждый может посмотреть хронику, какие шаги на протяжении 30 лет они предпринимали. И ведь они во многом добились своего».

Накануне в приграничных Херсонской и Запорожской областях Украины начал цифровое вещание российский региональный телеканал «Первый крымский». Уточним, что это развлекательный канал, однако три раза в день на нем выходят большие крымские новости. К концу года там начнет вещание телеканал «Крым-24», где есть полноценная новостная повестка.

«Я хорошо знаю Украину, - продолжает экс-депутат Гуров, - служил там, был в командировках, бывал и в западной, и в восточной ее частях и, конечно, знал настроения людей. Так вот если бы Советский Союз продержался еще лет двадцать, то никакого национализма там уже не было. Он исчезал – и вместе с людьми, и под воздействием нашей идеологии, культуры и т.д. Но за последние 30 лет он возродился буквально как птица Феникс из пепла. Более того, его последователи не остановились бы на достигнутом».

Так что в этих тяжелейших условиях санкций, в то время, когда гибнут простые русские люди, нам не надо заниматься какой-то телебравадой, говорить много лишнего, кричать, ругаться, критиковать без меры и т.п., а надо просто поддерживать политику нашего президента, отметил Александр Гуров с беседе с «АН».

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