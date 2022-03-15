Участников похищения Авраама Руссо приговорили к срокам заочно

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15 марта 2022, 19:49 Александр Крохмаль, Журналист

Пресненский суд Москвы заочно вынес приговор участников похищения в 2004 году известного исполнителя Авраама Руссо. Как предполагало следствие, племянник экс-владельца Черкизовского рынка Москвы Тельмана Исмаилова, Заур Марданов, в интересах своего дяди пошёл на преступление. Марданов, который на данный момент находится за пределами РФ, получил 7 лет колонии, но был сразу же освобождён в связи с истечением срока давности преступления. Другие участники похищения певца тоже получили сроки, и были так же освобождены от ответственности на тех же самых основаниях.

Можно отметить версию следствия. В деле говорилось, что в 2004 году произошёл конфликт у Тельмана Исмаилова, финансировавшего концерты Авраама Руссо, с самим российским певцом. Всему виной послужило то, что господин Руссо захотел создать собственную карьеру и отделиться от своих «меценатов». Исмаилову пришлось не по нраву решение певца. Он поручил надавить на Руссо своему племяннику вместе с его сообщниками, один из которых даже участвовал в войнах. Вечером 31 января 2004 года Исмаилов пригласил Авраама поужинать вместе в ресторане «Прага» на Арбате. В служебном кабинете бизнесмена на Руссо напали, избили его, отобрали телефон. После этого от него потребовали исполнять концерты только для Исмаилова и его подельников, а также отменить все другие мероприятия, предназначенные для общественности.

Для того чтобы сделать Руссо уступчивым, бандиты отвезли его в загородный дом бизнесмена в подмосковной Апрелевке. Певца отпустили лишь на следующий день, когда он согласился выполнить все требования. Судя по материалам дела, Аврааму Руссо выдали несколько тысяч долларов. Но сам исполнитель никаких контрактов не оформлял. В правоохранительные органы он решил обратиться лишь 14 лет спустя. В суде это дело рассматривалось дважды.

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