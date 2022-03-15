Российская наука нажала на тормоз санкций

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15 марта 2022, 08:08 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Практически все научные институты, заказавшие новейшее оборудование за рубежом, рассказывают о заморозке или полном отказе от выполнения контрактов. Даже полностью оплаченных. Уже появились проблемы с реактивами и другими расходными материалами.

К сожалению, за 90-ые и 2000-ые года российская наука серьезно подсела на иглу зарубежного научного оборудования, приборов, расходников. По некоторым позициям, в частности, полупроводники, химические реактивы для химии и биологии, фотодетекторы для космических программ, реагенты, спектрометры, электронные микроскопы и т. д. и т. п., мы на 90-100 процентов зависим от импорта.

Наладить такие производства в России возможно, но, во-первых, требуется время и немалое — до 3-5 лет. А главное — нужны технологии производства, на которые также наложены санкции. Замкнутый круг.

Сейчас даже полностью оплаченное оборудование в рамках перевооружения российской науки лежит на импортных складах мертвым грузом, а ученые крутят в руках официальные письма от поставщиков, в которых те пишут: «теперь, ребята, крутитесь сами. И оборудование не поставим, и денег не вернем».

Что делать в такой ситуации, которая впервые за 30 лет демократии случилась в России, похоже, никто не знает. В российской академии наук разводят руками: «Зона ответственности Миннауки». В ведомстве Валерия Фалькова раздраженно молчат и даже не могут озвучить общую сумму, на которую заморожено научное оборудование. Неофициально поясняя, что это вопрос политический и в сферу министерства не входит: «Пускай правительство думает».

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