Генерал Гуров: у нацистов очень сильная память

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14 марта 2022, 15:51 Александр Саргин

Фото: rusdozor.ru

Двадцать человек погибли и 26 получили ранения после того, как ВСУ применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по центру Донецка.

Это сделано в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры, сообщил представитель штаба территориальной обороны ДНР.

Напомним, что 24 февраля Россия была вынуждена начать на Украине специальную операцию своих Вооруженных сил после восьми лет издевательств и геноцида Донбасса со стороны Киева.

«Решение о начале спецоперации было абсолютно тяжелейшим решением, - сказал «АН» депутат Госдумы III-V созывов, генерал-лейтенант МВД, профессор Александр Гуров. – Возможно, в нем есть прорехи, как и в каждом другом. Но если бы не эти действия России, то все то, что творилось на Украине, однозначно привело бы к Третьей мировой войне».

По словам Гурова, украинская элита, весь этот «разрастающийся национализм» не ограничивался в намерениях отвоевать только ДНР и ЛНР. Мало кто знает, что в 1991 году, когда еще существовала КПСС, Украина претендовала на треть Смоленской области, напомнил эксперт.

«Конечно, можно сказать, мало ли, кто и на что тогда претендовал, - продолжает экс-депутат. - Нет, дорогие мои! Тогда же, в 1991 году, из Украины в Смоленскую область прибыла большая колонна под «жевто-блакитными» флагами, и ее участники ратовали за то, чтобы эта территория перешла под Украину, что это исконно украинская земля и т.п. Замечу, в это время еще существовал Советский Союз».

По словам генерала, тогда ни в Смоленском обкоме КПСС, ни в Центральном комитете партии никто не придал этому значения, и все подумали, что это блажь: тогда же было «много блажей» и у нас, и на Украине, и «где только чего ни было» в других республиках теперь уже бывшего СССР.

Напомним, что представители националистических кругов Украины, помимо Смоленской, неоднократно заявляли о своих поползновениях на часть Воронежской и Белгородской областей, Краснодарского края, даже на часть Приморья и, конечно, на весь якобы украинский Крым.

«Все это могло привести к страшным последствиям, - продолжает экс-депутат Госдумы. – Мало того, что украинские националисты видели себя защитниками всей Европы, так они уже тянули руку к ядерному оружию. Неужели после попытки провокации на Запорожской АЭС или сегодняшнего удара ракетой с кассетным зарядом по центру Донецка у кого-то могут оставаться сомнения в том, что они применили бы его?!»

А ведь у нацистов очень сильная память, напоминает генерал. «Я уже не говорю о том, что они лопатами выкопали Черное море, - подытоживает Александр Гуров в разговоре с «АН», - но их претензии на российские территории – это очень серьезно. Поэтому наш президент и принял это единственно верное, повторяю, тяжелейшее решение».

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