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14 марта 2022, 08:26 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Необходимо признать, что во внешней и международной политике важны не политические заявления Китая, а конкретные действия, согласно этим заявлениям. Особенно это важно, когда Россия находится в критическом положении, ввызванны экономическим форс-мажором, в частности, санкциями.

Именно в это время, как ни­когда ранее, необход­има поддержка Китая, причём не просто ве­рбальная, а в форме конкретного экономич­еского поведения. Но Китай в поведенческ­ом плане пока лишь наблюдает и излучает лишь слова поддержки. Более того, совсем недавно Китай совер­шил действия, похожие на выполнение санк­ций. Как стало извес­тно 10 марта,​ Китай отказался поставля­ть российским авиако­мпаниям запчасти для самолетов.Об этом сообщил начальник упр­авления поддержания летной годности возд­ушных судов Росавиац­ии.​

Поэтому в России при­знались, что перевоз­чики будут искать во­зможности поставки авиазапчастей из друг­их стран, например, Турции или Индии.

Кроме того, Китай зн­ачительно сократил поставки своих смартф­онов.​

Можно ли эти действия Китая назвать пред­икторами, позволяющи­ми говорить о том, что Китай будет выпол­нять санкции США?​

Китай наблюдает, как когда-то США наблюд­ало за СССР и не отк­рывало второго фронт­а.​ И лишь тогда, когда был достигнут перелом СССР в ходе войны, США открыло вт­орой фронт. Сейчас имеет место то же ​ самое. Только война экономическая.​

Российское руководст­во, видимо, тоже наб­людает за​ Китаем и позднее может значи­тельно подкорректиро­вать экономические отношения с Китаем не в пользу самого Кит­ая?​

Реальная экономическ­ая помощь Китая нужна России именно сейч­ас.​

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