Необходимо признать, что во внешней и международной политике важны не политические заявления Китая, а конкретные действия, согласно этим заявлениям. Особенно это важно, когда Россия находится в критическом положении, ввызванны экономическим форс-мажором, в частности, санкциями.
Именно в это время, как никогда ранее, необходима поддержка Китая, причём не просто вербальная, а в форме конкретного экономического поведения. Но Китай в поведенческом плане пока лишь наблюдает и излучает лишь слова поддержки. Более того, совсем недавно Китай совершил действия, похожие на выполнение санкций. Как стало известно 10 марта, Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов.Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации.
Поэтому в России признались, что перевозчики будут искать возможности поставки авиазапчастей из других стран, например, Турции или Индии.
Кроме того, Китай значительно сократил поставки своих смартфонов.
Можно ли эти действия Китая назвать предикторами, позволяющими говорить о том, что Китай будет выполнять санкции США?
Китай наблюдает, как когда-то США наблюдало за СССР и не открывало второго фронта. И лишь тогда, когда был достигнут перелом СССР в ходе войны, США открыло второй фронт. Сейчас имеет место то же самое. Только война экономическая.
Российское руководство, видимо, тоже наблюдает за Китаем и позднее может значительно подкорректировать экономические отношения с Китаем не в пользу самого Китая?
Реальная экономическая помощь Китая нужна России именно сейчас.
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