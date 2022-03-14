Запад «взял в заложники» российских учёных?

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14 марта 2022, 07:51 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Российских ученых, работающих сейчас за границей, настоятельно убеждают остаться. В противном случае, грозят увольнением. Вернутся же на Родину из-за небесной блокады практически невозможно.

На сегодняшний день десятки тысяч российских ученых, которые на момент 24 февраля работали за границей, фактически остаются в заложниках. По словам членов Российской академии наук, на них оказывается серьезное давление с целью остаться там, а не возвращаться в Россию.

Так как практически все западные научные организации: университеты, лаборатории и т. д. с разрешения или после «настоятельной просьбы» своих правительств официально заморозили или вообще разорвали все договора с российскими коллегами, наши ученые, работающие в этих организациях, оказались в двойственном положении. С одной стороны, они уже «вне закона»: без работы, без зарплаты, без возможности продолжать свои многолетние исследования. С другой — заманчивое предложение о новом статусе, но при отказе от российского гражданства и осуждении России в СМИ.

При этом просто взять и вылететь на Родину тоже не получится из-за практически прерванного авиасообщения между РФ и большинством стран запада. А лететь через Ближний Восток — удовольствие, которое не может позволить себе ученый.

Точное число работающих за границей российских исследователей сегодня не назовет никто. Источники «АН» в РАН и Миннауки утверждают, что речь может идти о 50-70 тысячах коллег. Какую помощь им оказывает РАН и Миннауки также совершенно непонятно. Официальной информации у них нет.

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