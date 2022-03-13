США не жалеют сил в борьбе за Среднюю Азию

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13 марта 2022, 09:21 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В среднеазиатском регионе, бывшей вотчине Советского Союза, обостряется незримая борьба за влияние. В столицы зачастили эмиссары Госдепа, бывших лидеров все активней зовут в гости.

Буквально на днях первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по личному приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана принял участие в «Анатолийском дипломатическом форуме». Примечательно, что именно к Назарбаеву обращались как к «всемирному лидеру тюрков».

И это не просто восточная вежливость. Все руководители как бывшие, так и нынешние, имеющие политический и, главное, общественный вес в этом регионе в последнее время все активней обхаживаются представителями НАТО.

Как говорят российские дипломатические источники, после 24 февраля началась активнейшая дипломатия так называемой «средней руки». Этот термин появился сравнительно недавно и означает, что в составе делегаций не «звонких» фамилий чиновников. На переговоры едут незасвеченные в СМИ чиновники среднего звена, но с широчайшими полномочиями.

В стране пребывания они также встречаются с представителями правительства, МИД, парламентов страны своего уровня. Смысл таких визитов, как поясняют дипломаты, в том, что, во-первых, незаметный чиновник зачастую и впрямь остается незамеченным. А второе — именно на этом уровне и готовятся все стратегические документы к подписанию первыми лицами. То есть вырабатывается политическая позиция страны. Именно поэтому в разведках разных государств вербовка секретарши ценится гораздо серьезней, чем вербовка ее шефа.

По данным российских источников, сегодня практически каждый день, в столицы среднеазиатских республик прибывают-убывают такие малочисленные делегации «средней руки». Этакая дипломатическая карусель.

Собственно задача, которая ставится перед ними понятна. Либо склонить «бывших братьев» присоединится к санкциям против России, что маловероятно, либо хотя бы перестать поддерживать нашу страну. Рычаги давления тоже известны: почему-то потомки басмачей предпочитают хранить нажитое непосильным трудом в западных банках, а не на родине. С другой стороны, события в Казахстане показали, что в случае большого сабантуя, выгодней в друзьях иметь близкую Россию, чем далекую Америку. Вот и мечутся, бедные, пытаясь усидеть на двух стульях одновременно.

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