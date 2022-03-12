Сербия до сих пор не может простить НАТО за 1999 год

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12 марта 2022, 22:06 Александр Крохмаль, Журналист

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не присоединится к НАТО. Хотя при этом, республика является кандидатом в ЕС.

Вучич до сих пор не может забыть то, что случилось в 1999 году. Тогда во время Косовской войны, Югославия столкнулась с серьёзным кризисом. Мало того, что в середине 90-х от неё откололись целые куски, так ещё и неспокойное Косово заявило о своей независимости. То, что случилось в регионе будущей албанской республики, стало фатальным ударом для всех. Если верить сербским хроникам, первыми нанесли удар именно террористы. Экстремисты из организации, известной под именем АОК (Армия Освобождения Косово), первыми начали нападать на сербское население. Президенту Милошевичу не оставалось ничего, кроме как ввести войска. Но и сербы, в свою очередь, не рассчитали сил и начали расправы над местными албанцами. Кровь лилась с обеих сторон.



НАТО же вместо призыва к мирному урегулированию, решило обвинить во всём Сербию, а точнее – тогдашнюю Югославию. В итоге Косово получило статус частично признанной республики, собственную армию и поддержку США. Теперь этот край считается независимым государством, причём с очень сомнительной репутацией. Между тем, Сербия и её союзники эту независимость отвергают. Что же по поводу вступления в НАТО самой Сербии, в позиции Вучича есть определённая доля справедливости. Во время Косовской войны, НАТО бомбило крупнейшие города Югославии. Пострадали ни в чём не повинные люди. Многие сербы в то время ненавидели Милошевича за его преступные действия и диктатуру. Но когда они увидели на небе бомбардировщики, их ненависть к НАТО превысила злобу по отношению к центральным властям из Белграда. По оценкам югославских властей, в результате ударов погибли 1700 гражданских лиц, в том числе 400 детей. Более 10 тысяч было ранено. Многие из пострадавших остались инвалидами.



Президент Вучич до сих пор считает вмешательство НАТО не интервенцией, а военной агрессией. «Скоро мы отметим годовщину агрессии, - заявил сербский лидер в своей недавней речи. - Мы не будем сомневаться и назовём её агрессией, а не интервенцией или кампанией».

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