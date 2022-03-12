Пайвань – родственники действующего президента Тайваньской республики

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12 марта 2022, 12:56 Александр Крохмаль, Журналист

Действующий президент частично признанной республики Тайвань Цай Инвэнь по линии своей бабушки принадлежит к древнейшему народу острова, который жил здесь ещё задолго до европейцев и китайцев. Зовётся он Пайвань, и представляет собой одну из групп местных аборигенов, обитающих на южном побережье. Пайвань были известны своей свирепостью среди всех остальных племён острова. Порою своей жестокостью они даже превосходили своих собратьев из атаял. Но сейчас времена изменились. Ныне Пайвань являются неотъемлемой частью Тайваньской республики, живёт в современных городах, ведут активную жизнь и поддерживают своё правительство. Хотя их культурные устои и обычаи до сих пор вызывают интерес у учёных. На состояние 2000 года этот народ насчитывал более 70 тысяч человек.

Аборигены Тайваня – это загадка, которую до сих пор не разгадали учёные. Местные жители похожи не то на японских айну, не то на полинезийцев, а вот пайвань некоторыми особенностями и вовсе напоминают американских индейцев. Считается, что все эти люди родственны обитателям Океании. А их языки причисляют к австронезийским. Хотя сходства с индейцами в прямом смысле вводят в ступор. Если посмотреть на некоторые артефакты пайвань, то создаётся впечатление, что они созданы где-нибудь в пределах Южной или Центральной Америки. Отдельные их наименования так же напоминают нечто из культуры коренных американцев. Например, вождя их племён, бросившего вызов японцам в 1871 году, звали Токеток. Пайвань свойственно нанесение татуировок. Также они обладают строгой племенной иерархией. Никто не имеет право вступать в брак с тем, кто не принадлежит к его группе. В общинах Пайвань и поныне существует «потомственная аристократия». Известные ритуалы племён – это праздники Масару и Малевек. Масару посвящён рисовому урожаю, а Малевек – великим предкам и древним богам Тайваня.

Пайвань всегда славились свирепым нравом и воинственностью. Они предпочитали отрубать врагам головы, причём всем до одного, даже пленным. Впрочем, у многих индейских племён Америки был тот же самый обычай. Известен факт, когда предводитель Пайвань по имени Токеток приказал обезглавить экипаж японского судна, которое причалило к южному побережью острова. Это произошло ещё во 2-й половине 19-го столетия. До этого Пайвань представляли серьёзную угрозу для европейских колонизаторов. Официальные договоры между племенами и маньчжурской империей Цин вступили в силу лишь с 1867 года. В 1874 году произошло массированное вторжение японской армии на Тайвань, положившее конец господству маньчжуров. Пайвань какое-то время жили под флагом Империи Восходящего Солнца. Во времена гражданской войны в Китае, случившейся после поражения японцев, многие аборигены Тайваня были насильно зачислены в Гоминьдан. А политика «добрых отношений» между китайцами и Пайвань вступила в силу уже в 80-х годах, когда Тайбэй взял курс на демократизацию.

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