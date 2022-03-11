Мог ли сохраниться до наших дней легендарный мегалодон?

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11 марта 2022, 21:30 Александр Крохмаль, Журналист

Одним из самых малоизученных видов акул на нашей планете является Акула-гоблин. Также она известна под именем Акула-домовой. Эти существа обитают в пределах побережья Австралии, Новой Зеландии и в других областях Тихого океана. Также встречаются у берегов Японии, ЮАР, Французской Гвианы, а также Испании и Португалии. Примечательно то, что в 2010 году заявлялось, что одна из таких акул даже заплывала в район Крыма, однако это так и не получило подтверждения. Акула-гоблин является хищной хрящевой рыбой. Своё название получила из-за причудливой внешности. Её челюсти могут далеко выдвигаться, а рыло напоминает своеобразный клюв. Для человека она крайне опасна, как, в общем-то, и остальные акулы.

Впервые её обнаружили в конце 19-го столетия. Но многие отказывались принимать полученные данные всерьёз. Ведь акула-гоблин во многих мифах считалась опаснейшим зверем, едва ли не предвестником тьмы. Некоторые островитяне именовали её «рыбой-призраком». Официально в науке она появилась лишь в 2003 году. Тогда её выловили в Португалии, а потом спустя некоторое время, прошли сведения о поимке рыбы в пределах острова Тайвань. Началось активное изучение этого вида. Как оказалось, акулы-гоблины существуют не менее 80 миллионов лет. В прямом смысле им удалось пережить динозавров и уцелеть после падения астероида. Крупнейшие их особи могут достигать до 8 метров, что делает их по-настоящему опасными. Получается, что это почти единственный из выживших криптидов далёкой древности.

Но если существует акула-гоблин, то почему же в науке отрицают возможность сохранения таких видов, как мегалодон или базилозавр? Тихоокеанские акулы-гоблины отличаются особо крупным размером. К тому же этот сектор считается совсем неизученным. Не исключено, что глубоко под водной поверхностью обитают куда более могущественные древние виды. Мегалодон – настоящий царь плиоцена, гигантская акула, достигавшая высоты в 15 или более метров. Правда, по некоторым данным, могли быть и более крупные представители этого вида. Можно вспомнить случай с австралийским ихтиологом по имени Дэвид Стэдд, который, побеседовав с рыбаками, узнал об их встрече с невероятно огромной акулой посреди Тихого океана. А ведь ещё говорят, что сам океан исследован на 10 или даже на 5 процентов. Остальные же 90 остаются под завесой тайны. Но что именно они скрывают? Пожалуй, на этот вопрос пока ответа не имеется.

Стоит отметить, что если акула-гоблин, возраст которой насчитывает не менее 80 миллионов лет, уцелела до наших дней, то и мегалодон мог также сохраниться. Вполне вероятно, что представители этого вида могут жить в пределах Марианской впадины. А может быть, они просто хорошо прячутся, и потому их ещё не зафиксировали официальные ихтиологические сообщества. Однако стоит вспомнить ещё один миф – миф о нингенах. Японские рыбаки и нефтедобытчики не раз рассказывали о гигантских существах, которые они видели в океане. Некоторые из них даже говорили, что длиной они превышают 40 метров. Но правда ли это? И снова ответа на этот вопрос не имеется. По этому поводу можно вспомнить слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю», - сказал великий мудрец. То же самое и про ихтиологию.

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