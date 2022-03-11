Амис – одна из самых многочисленных коренных народностей Тайваня

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11 марта 2022, 12:35 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: depositphotos.com

Амис – очередная древнейшая народность, обитавшая на Тайвани ещё со времён средневековья. По языку и культурным обычаям они родственны филиппинцам (тагальцам). Говорят на собственном, уникальном амисском языке. Считаются самой многочисленной коренной народностью острова (на 2000 год их было более 140 тыс. чел.). Проживают в уездах Тайдун и Хуалянь, находящихся на восточном побережье Тайвани.

Ещё столетие назад Амис жили в племенных деревнях, занимались рыболовством и охотой. Но потом переехали в города. Теперь Амис – это часть Тайваньской республики. Все они живут современной активной жизнью. Хотя культурная самобытность и память об их древнем народе всё ещё существует. Отдельные амис до сих пор говорят на амисском языке. Этот язык изучается учёными и считается одним из самых интересных в лингвистике.

Данный народ никогда не славился воинственностью и свирепостью. Хотя во времена европейских колонизаторов племенам Тайваня нередко приходилось объединяться. Также известны факты восстаний местных народов против Цинского Китая и Японии. Но Амис вовсе не славились жестокостью к врагам. Напротив, этот народ всегда слыл очень миролюбивым. Ещё одной особенностью их культуры является система матриархата. Легенды говорят, что женщины господствовали среди Амис ещё задолго до их появления на Тайвани, возможно, во времена их странствования по Тихому океану. В современных амисских семьях почти ничего не изменилось. Главой семьи и поныне остаётся женщина. Она распоряжается деньгами, зарабатывает на жизнь и по сути, является «семейным капитаном». Мужчина же обязан подчиняться женщине, уважать её и ни в коем случае не прекословить. Все эти устои – часть реальности.

Амис имеют дружественные отношения со многими полинезийцами, особенно с новозеландскими маори, живущими за тысячи километров от Тайваня. Многие элементы их культуры действительно похожи на океанские. Создаётся впечатление, что когда-то жители Полинезии имели общую родину, из которой все вышли и расселились по Тихоокеанскому сектору. Кстати, некоторые шаманы аборигенов Тайваня охотно верят в эту теорию. Амис славятся своим праздником урожая, который также знаменит у многих полинезийцев. Он обычно проводится с июля по сентябрь. Конкретные даты проведения празднеств назначаются старейшинами. Тайваньская республика относится к аборигенам с уважением. Ведь они давно являются частью государства. Амис же в свою очередь поддерживают политику Тайбэя.

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