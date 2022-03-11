Дипломатия не должна бежать впереди армии

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 марта 2022, 11:41 Сергей Платонов,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российско-украинские переговоры в Анталии увенчались странным заявлением министра Лаврова о том, что мы достаточно долго были жертвой иллюзий относительно истинных намерений политики Запада. И что после разрешения украинского кризиса, мы выйдем из него другими.



Согласен, вы, дипломаты, - жертвы, но я, мои друзья, а также уверен, огромное число россиян, таковыми себя не считаем. Люди далекие от пируэтов дипломатии, в том числе военные, которые ведут свои бои не на паркете, считали и считают, что Запад никогда не был и не будет нашим партнером. И потому вести переговоры с представителями нацистского режима – военного авангарда англосаксов, в разгар специальной войсковой операции (СВО), недопустимо. Это удар по сознанию наших воинов, которые не щадя жизни, закладывают основы новых отношений на территории исторической Руси. Закончат они свое ратное дело, тогда и наступит черед дипломатов.



Эти переговоры тоже странные. Потому, что посредником в них выступает Турция – государство, не только не признающее Крым российским, но и поставляющее оружие Украине. Тогда как согласно канонам переговорного процесса, посредник это тот, кто равно относится к сторонам конфликта. Студенты МГИМО знают это из курса «Мастерство переговоров». Следует также помнить о том, что применительно к конфликтным ситуациям момент переговоров наступает тогда, когда исчерпаны средства для достижения своих целей в одностороннем порядке.



Специальная военная операция только в середине пути, поэтому потеря темпа при ее проведении на руку только противнику. Вспомним наставление виднейшего российского военного теоретика Клаузевица: «Раз уж добились первых побед, то далее никаких передышек. Только вперед и вперед. Пока армия противника не уничтожена, и он не капитулировал».

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