Жить станет хуже. Жить станет веселее

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11 марта 2022, 08:52 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фехтовальный поединок санкций и запретов между Россией и коллективным Западом развивается по спирали. «Держи, Россия, укол: не нужна Америке ваша нефть!». «Держи, империалист, удар: наш лес в Европы поставлять не будем!». «А мы вас процессорами!». «А мы вам фиг, а не газ для их производства!». «А мы, а мы, а мы...!». «Сам дурак!».

Было бы занятно наблюдать за мальчишеской перебранкой взрослых, если не сказать, сильно взрослых дядей, если бы у холопов со всех сторон не трещали чубы. В принципе то, что в Америке из-за санкций дорожает бензин, а в Европе призывают слабее топить свои квартиры для экономии газа меня, как гражданина России не интересует от слова совсем. Это их проблемы. Это решения их политиков.

Меня, опять же как гражданина России, живущего в России и не собирающегося уезжать из России, интересует немного другое. А именно: как наше драгоценное правительство и Центробанк собираются выкручиваться из ситуации, в которую сами себя последние годы загоняли?

Банк России провел макроэкономический опрос аналитиков на тему: «Что же будет с Родиной и с нами?». Ответ: «Инфляция 20 процентов. ВВП падет на 8 процентов. Доллар будет в районе 110 рублей». Зато с 2023 года — инфляция всего-то 8 процентов. Рост экономики — статистическая погрешность в 1 процент при долларе 118 рублей.

По мнению экспертов, продовольственная инфляция примерно в 3-4 раза выше средней. Следовательно, «покушать» нам будет обходиться на 60-80 процентов больше. И если в 2020 году, согласно социологическим исследованиям, 71 процент россиян тратил на еду более половины своего дохода, а треть опрошенных не менее половины, то в текущем году цифирки будут пострашнее.

Правительство собирается помогать, конечно, и закачает в экономику 1 042 трлн. рублей («раньше были большие, но по пять. А сейчас маленькие, но по три»). В том числе полтриллиона на соцподдержку. Как думаете: кому уйдут в конечном итоге эти деньги? А уйдут они на «покушать», то есть хозяевам агрохолдингов и ритейлу. И первые, и вторые у нас в особом почете. Так доля агрохолдингов в агропромышленном комплексе — более 85 процентов. А через торговые сети, особенно в городах реализуется практически сто процентов продовольственных товаров.

Примечательно, что подавляющее большинство холдингов зарегистрировано в офшорных странах, которые присоединились к санкциям против нашей страны. А торговые сети — так те вообще «дочки» французских, немецких и прочих компаний, зарегистрированных в официально недружественных нам государствах.

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