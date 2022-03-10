Информационная безопасность в условиях противостояния России и США - 2022

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 марта 2022, 19:25 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото из открытых источников

Недавно в Турции прошла пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о его встрече со своим украинским коллегой. На ней Лавров отметил, что большинство иностранных журналистов вряд ли смогут представить объективно всё то, что он рассказал по поводу ситуации вокруг Украины. Он выразил свою безысходность, связанную с тем, что в большинство мировых СМИ информация не доходит или истолковывается иначе, по сравнению с тем, что он заявляет.

И действительно, анализ показывает, что мировые СМИ, в том числе западные, за редким исключением доводят информацию на должном уровне. Более того, в мировых СМИ имеет место невежество и игнорирование всего того, что происходит на Украине. Эти СМИ уже имеют исходную диспозицию, выдавая и фильтруя информацию в соответствии с исходными задачами, заявленными инвесторами и власть имущими. Кстати, этот грех есть и у федеральных СМИ, которые не всегда имеют свою независимую позицию. Тем более в условиях украинского конфликта положение федеральных СМИ ужесточилось.

Таким образом, возникает вопрос, связанный с тем, насколько имеет смысл давать такие пресс-конференции на международном уровне, если, в конце концов, в зарубежных СМИ вся эта информация будет искажена, извращена и проигнорирована?

Возникает проблема взаимодействия только с тем зарубежными СМИ, которые будучи влиятельными в мире, представляли бы всё то, что происходит вокруг России и Украины на объективном уровне.



Необходимо учитывать, что среднестатистический обыватель уже умеет находить информацию не только, благодаря федеральным СМИ, но и благодаря различным источникам Интернета. Многие, например, сейчас перекочевали на Телеграм-каналы и др.



Не всё обыватели умеют распознавать постановочные фейки и противостоять манипуляциям, проводимым в рамках информационной войны. Не у всех есть достаточный уровень знаний по психологии манипуляции, чтобы защищаться от неё.



Необходимо признать, что главным вызовом в адрес России стала сейчас информационная война и она идёт везде на всех точках мониторов смартфонов и компьютеров.



Простым отключением и изоляцией обывателей от различных социальных сетей, эту проблему не решишь. Такое отключение лишь показатель того, что Россия оказалась не способной противостоять этой информационной войне. Но попытки решить эту проблему радуют. Уже сейчас постепенно у россиян растёт зрелость и объективность в восприятии информации, которая, порой, как вражеская пуля может взорвать мозг.



Всё вышеизложенное это лишь составляющие проблемы национальной информационной безопасности.

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